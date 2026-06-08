Vụ "cạo sạch quả đồi" ở Khánh Hòa: Khởi tố, bắt tạm giam người khai thác đất

Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam người trực tiếp thực hiện hành vi khai thác đất trái phép ở xã Diên Lạc.

Chiều 8-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đức Hưng (SN 1971; ngụ thôn Bình Khánh, xã Diên Lạc) để điều tra hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên theo khoản 1 Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Đây là diễn biến mới nhất liên quan vụ việc khai thác đất trái phép tại khu vực đồi thuộc thôn Bình Khánh, xã Diên Lạc mà Báo Người Lao Động từng phản ánh qua loạt bài "Cạo sạch quả đồi". Loạt bài ghi nhận hiện trạng cả một quả đồi bị máy múc đào xới nham nhở, nhiều vị trí bị hạ cốt nền sâu, đất được vận chuyển ra ngoài bằng xe tải.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định khởi tố đối với ông Nguyễn Đức Hưng

Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu tháng 4-2026, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện tại khu vực đồi nói trên đang diễn ra hoạt động khai thác khoáng sản có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Quá trình xác minh cho thấy từ ngày 25-2 đến ngày 1-4-2026, ông Nguyễn Đức Hưng đã sử dụng 2 máy đào để khai thác đất tại khu vực đồi thuộc thôn Bình Khánh. Số đất sau khi khai thác được bán cho nhiều cá nhân trên địa bàn.

Tại cơ quan điều tra, ông Hưng thừa nhận hành vi khai thác khoáng sản trái phép. Theo lời khai ban đầu, việc mua bán đất đã giúp ông Hưng thu lợi bất chính số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

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UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản yêu cầu xử lý dứt điểm vụ việc, đồng thời yêu cầu UBND xã Diên Lạc làm rõ trách nhiệm quản lý địa bàn khi để hoạt động khai thác diễn ra trong thời gian dài nhưng chưa xử lý triệt để.

UBDN tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo điều tra, xác định quy mô vi phạm, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan, kể cả dấu hiệu bao che, tiếp tay nếu có.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, làm rõ các cá nhân liên quan cũng như toàn bộ khối lượng khoáng sản đã bị khai thác để xử lý theo quy định pháp luật.