Ngày 16-2, liên quan đến vụ phóng viên Báo Người Lao Động bị đe doạ, xúc phạm, cản trở tác nghiệp khi đang ghi nhận tại công trình biệt thự số 09 lô B (khu 5,2 ha Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội) có nhiều vi phạm nhưng vẫn ngang nhiên thi công và hiện đã có người vào ở, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết Công an quận Cầu Giấy đã gia hạn thêm 2 tháng để điều tra, làm rõ.

Ông B.H.T. (bìa trái - là phóng viên tại Văn phòng đại diện Báo Người Lao Động tại miền Bắc) bị nhóm người đe doạ, xúc phạm và cản trở tác nghiệp vào sáng 2-12-2021 khi đang ghi nhận tại công trình vi phạm

Theo nguồn tin, ngay sau khi tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của ông B.H.T. (là phóng viên tại Văn phòng đại diện Báo Người Lao Động tại miền Bắc), Công an quận Cầu Giấy đã rút hồ sơ từ Công an phường Yên Hòa lên để xử lý, trực tiếp là đội hình sự Công an quận Cầu Giấy điều tra, xử lý.

"Quá trình điều tra, Công an quận Cầu Giấy đã 2 lần mời 2 người bị tố cáo lên làm việc nhưng 2 người này không đến. Công an sẽ tiếp tục mời 2 người này lần thứ 3, nếu 2 người này không đến thì các cơ quan chức năng sẽ có hướng xử lý tiếp theo" - nguồn tin cho hay.

Theo một nguồn tin khác, quá trình điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy đã yêu cầu Công an quận Cầu Giấy bổ sung thêm nhiều thông tin, chứng cứ khác vào hồ sơ vụ việc.

Biệt thự có nhiều vi phạm chưa được xử lý dứt điểm nhưng hiện đã có người vào ở

Trước đó, sáng ngày 2-12-2021, dưới sự chỉ đạo của cơ quan, phóng viên B.H.T. (là phóng viên tại Văn phòng đại diện Báo Người Lao Động tại miền Bắc) tiếp tục đến khu vực bên ngoài công trình vi phạm trên để ghi nhận tình trạng dù đang bị đình chỉ nhưng các công nhân vẫn tiếp tục thi công.

"Trước khi tới hiện trường, tôi có liên hệ với ông Trần Việt Hà, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, và ông Đỗ Ngọc Anh, Chủ tịch UBND phường Yên Hoà, và được ông Ngọc Anh hướng dẫn tới hiện trường để ghi nhận.

Khi tôi đang đứng ở khu vực công cộng bên ngoài công trình để ghi nhận cảnh hàng chục người vẫn thi công bên trong bất chấp lệnh đình chỉ, bất ngờ, một người đàn ông mặc thường phục cùng hàng chục người mặc áo đồng phục màu vàng từ trong công trình xông ra, quây kín quanh tôi, cản trở, không cho tôi tác nghiệp.

Đặc biệt, những người này còn có lời lẽ xúc phạm, đe doạ, thậm chí có hành vi giữ tôi lại tại khu vực trước quán cà phê (đối diện công trình vi phạm). Sự việc được camera của quán cà phê Cây Xoài và điện thoại di động cá nhân tôi ghi lại" - phóng viên B.H.T. cho biết.

Theo phóng viên T., những người này nói chung và cá nhân ông Phạm Văn Tiến (là chủ nhiệm công trình 09 lô B) đã đe doạ, xúc phạm danh dự của ông T. nói riêng và nghề báo nói chung bằng những lời lẽ tục tĩu, mang tính "côn đồ".

Theo UBND quận Cầu Giấy, ngày 11-2-2020, Sở Tài nguyên - Môi trường Hà Nội cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT 262107 cho hộ gia đình ông Phạm Văn Duyên và bà Vũ Thị Thu Hà tại địa chỉ số 9, nhà B, khu biệt thự 5,2 ha, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy; diện tích 300 m2.

Theo quy hoạch được phê duyệt, lô đất số 9 nêu trên được quy định về quy mô xây dựng công trình là 3 tầng, mật độ xây dựng tối đa 33%, hệ số sử dụng đất 1,00. Ngày 12-11-2020, UBND quận Cầu Giấy đã cấp Giấy phép xây dựng số 638/GPXD cho ông Phạm Văn Duyên và bà Vũ Thị Thu Hà với quy mô 3 tầng nổi, mật độ xây dựng 25,2%.

Hiện, công trình xây dựng trên có quy mô 3 tầng nổi + tầng áp mái + tầng hầm; mật độ xây dựng khoảng 50% tương ứng với diện tích sàn xây dựng khoảng 150 m2 (sai quy mô số tầng và mật độ xây dựng so với giấy phép xây dựng được cấp).

Công trình được phát hiện vi phạm và bị đình chỉ từ khi mới xây tầng 1

... nhưng sau gần 1 năm, biệt thự này đã hoàn thiện và hiện đã có người vào ở trước sự bất lực của chính quyền quận Cầu Giấy

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết UBND TP Hà Nội, Sở Xây dựng đã có nhiều văn bản đôn đốc, đề nghị UBND quận Cầu Giấy tổ chức xử lý công trình vi phạm theo quy định; cơ quan báo chí đã có nhiều bài viết, công dân có đơn phản ánh vi phạm trật tự xây dựng tại công trình. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, công trình vi phạm trên vẫn chưa được xử lý dứt điểm theo quy định mà hiện trạng mặt ngoài công trình đã được thi công hoàn thiện (lắp cửa, sơn...).

"Từ những nội dung nêu trên, để thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và ý kiến chỉ đạo của UBND TP Hà Nội. Sở Xây dựng đề nghị UBND quận Cầu Giấy chỉ đạo UBND phường Yên Hòa chủ trì, phối hợp các phòng, ban chức năng của quận: Áp dụng các biện pháp để ngăn chặn, đình chỉ có hiệu lực, hiệu quả việc ngừng thi công xây dựng công trình; yêu cầu chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện nội dung Thông báo số 143/TB-UBND ngày 18-5-2021 của UBND quận Cầu Giấy về việc thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm; đồng thời hoàn thiện hồ sơ vi phạm theo quy định làm cơ sở để xử lý dứt điểm công trình vi phạm trật tự xây dựng; chấn chỉnh công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn và tiếp tục xem xét trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan được giao nhiệm vụ nhưng không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; đề nghị UBND quận Cầu Giấy thường xuyên cập nhật tình hình, kết quả xử lý vi phạm báo cáo UBND TP, đồng thời gửi Sở Xây dựng để tổng hợp chung" - Sở Xây dựng Hà Nội nêu rõ.