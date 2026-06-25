HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vụ bị "bỏ bom" hóa đơn 16 triệu đồng: Biểu hiện bất thường của người đàn ông sau 30 phút ăn uống

Lam Giang (Tổng hợp)
|

Chủ quán cho biết, người đàn ông dẫn theo 5 phụ nữ và khoảng 10 trẻ em vào quán ăn uống. Sau 30 phút thì bắt đầu xảy ra chuyện.

Sự việc một người đàn ông bị bạn gái quen qua mạng "bỏ bom" sau bữa ăn hải sản hết 16 triệu đồng xảy ra tại Phú Thọ đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Danh tính người đàn ông được xác định là T. (trú xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ). 

Chia sẻ trên báo Dân trí, anh Đặng Hậu (chủ quán hải sản ở phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) xác nhận sự việc xảy ra vào tối ngày 24/6 tại quán của anh. 

Anh Hậu kể, người đàn ông cùng 5 phụ nữ và khoảng 10 trẻ em vào quán vào khoảng 20 giờ 40 phút. Cả nhóm trực tiếp gọi các món cua hoàng đế, tôm hùm Alaska, bọ biển,... và một số món khác kèm đồ uống. Khoảng 30 phút sau khi bắt đầu dùng bữa, người đàn ông liên tục kêu đau bụng, có biểu hiện bất thường, nằm ra sàn, liên tục múa tay chân, kêu đau đớn do bị đánh đập. Những vị khách đi cùng thì lần lượt rời khỏi quán. 

Vụ bị "bỏ bom" hóa đơn 16 triệu đồng: Biểu hiện bất thường của người đàn ông sau 30 phút vào quán - Ảnh 1.

Người đàn ông nằm ra sàn nhà sau bữa ăn.

Đến khi quán đề nghị thanh toán hóa đơn thì người này không hợp tác. Sau đó, quán quyết định trình báo cơ quan chức năng. Lực lượng Công an phường Việt Trì đã có mặt, đưa người đàn ông về trụ sở làm việc. Theo anh Hậu, anh được biết vị khách này từng đi ăn ở một số quán nhưng không trả tiền. 

Chia sẻ thêm với báo VietNamNet, chủ quán bộc bạch gia đình nói người đàn ông này có vấn đề về tâm lý. Sau khi làm việc với cơ quan công an, phía quán cũng xác định rất khó thu hồi số tiền nên chấp nhận tự chịu thiệt hại. 

Công an phường Việt Trì thông tin, qua xác minh ban đầu, gia đình T. cho hay người này có một số biểu hiện bất thường về tâm lý. Khi về trụ sở làm việc, T. có biểu hiện lơ ngơ, không hợp tác và không ký biên bản. 

Vụ yêu cầu cụ bà gần 100 tuổi lên phường làm thủ tục hành chính ở Hà Nội: Cán bộ xin lỗi, gia đình nói gì?
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

hóa đơn

Tôm hùm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

01:23
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại