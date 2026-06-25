Vụ bị "bỏ bom" hóa đơn 16 triệu đồng: Biểu hiện bất thường của người đàn ông sau 30 phút ăn uống

Chủ quán cho biết, người đàn ông dẫn theo 5 phụ nữ và khoảng 10 trẻ em vào quán ăn uống. Sau 30 phút thì bắt đầu xảy ra chuyện.

Sự việc một người đàn ông bị bạn gái quen qua mạng "bỏ bom" sau bữa ăn hải sản hết 16 triệu đồng xảy ra tại Phú Thọ đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Danh tính người đàn ông được xác định là T. (trú xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ).

Chia sẻ trên báo Dân trí, anh Đặng Hậu (chủ quán hải sản ở phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) xác nhận sự việc xảy ra vào tối ngày 24/6 tại quán của anh.

Anh Hậu kể, người đàn ông cùng 5 phụ nữ và khoảng 10 trẻ em vào quán vào khoảng 20 giờ 40 phút. Cả nhóm trực tiếp gọi các món cua hoàng đế, tôm hùm Alaska, bọ biển,... và một số món khác kèm đồ uống. Khoảng 30 phút sau khi bắt đầu dùng bữa, người đàn ông liên tục kêu đau bụng, có biểu hiện bất thường, nằm ra sàn, liên tục múa tay chân, kêu đau đớn do bị đánh đập. Những vị khách đi cùng thì lần lượt rời khỏi quán.

Người đàn ông nằm ra sàn nhà sau bữa ăn.

Đến khi quán đề nghị thanh toán hóa đơn thì người này không hợp tác. Sau đó, quán quyết định trình báo cơ quan chức năng. Lực lượng Công an phường Việt Trì đã có mặt, đưa người đàn ông về trụ sở làm việc. Theo anh Hậu, anh được biết vị khách này từng đi ăn ở một số quán nhưng không trả tiền.

Chia sẻ thêm với báo VietNamNet, chủ quán bộc bạch gia đình nói người đàn ông này có vấn đề về tâm lý. Sau khi làm việc với cơ quan công an, phía quán cũng xác định rất khó thu hồi số tiền nên chấp nhận tự chịu thiệt hại.

Công an phường Việt Trì thông tin, qua xác minh ban đầu, gia đình T. cho hay người này có một số biểu hiện bất thường về tâm lý. Khi về trụ sở làm việc, T. có biểu hiện lơ ngơ, không hợp tác và không ký biên bản.