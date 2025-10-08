Vụ bé trai ngã chảy máu vì đạp xe đuổi theo người cướp 140 vé số: Camera hé lộ người khả nghi

Mới đây, sự việc bé trai đạp xe đi bán vé số, nghi bị một người phụ nữ giật mất 140 tờ vé số đang khiến dư luận xôn xao, bất bình. Cháu bé trong sự việc tên L.Đ.P. (11 tuổi, quê An Giang, tạm trú tại khu phố 2, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh). Khi đạp xe đuổi theo người phụ nữ, P. bị ngã chảy máu ở đầu gối. Sự việc xảy ra vào chiều 7/10.

Theo lời kể của cháu bé, sáng cùng ngày, cháu được mẹ giao cho 140 tờ vé số để đi bán. Những tờ vé số này mở thưởng chiều 7/10.

Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cảnh một người phụ nữ đi xe máy phía trước và cháu P. đuổi theo sau rồi bị ngã.

Khi P. đang đạp xe đi bán trên đường thuộc khu phố 2, xã Đức Hòa thì có một người phụ nữ đi xe máy màu đen gọi cháu bé lại hỏi mua vé số. P. liền đưa xấp vé số cho người này chọn. Trong lúc này, người phụ nữ còn dụ cháu P.: “Nhà cô có chiếc xe đạp điện cũ bỏ, con có lấy không? Cô để ở nhà, con chạy theo cô”. Sau đó, người phụ nữ này tăng ga bỏ chạy, cầm theo 140 tờ vé số.

Thấy vậy, P. đạp xe đuổi theo và không may bị ngã xuống đường, bị thương ở đầu gối. Cũng theo lời cháu bé, người phụ nữ mặc đồ kín mít, đeo khẩu trang nên cháu không nhìn rõ mặt.

Bé trai kể thêm, gia đình em vừa trở lại Tây Ninh khoảng 1 tháng nay sau thời gian dài về quê ở An Giang sinh sống. P. cùng mẹ đi bán vé số dạo còn bố của bé ở nhà trông em và đang tìm việc làm. Sau sự việc, mẹ của P. đã đến công an trình báo.

Hiện, cơ quan chức năng đang truy tìm người phụ nữ có dấu hiệu phạm tội cưỡng đoạt tài sản nói trên.