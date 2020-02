Vụ bé trai bị mẹ buộc dây vào cổ, đánh đập dã man: Bị mẹ đòi lại 2 sợi dây chuyền vàng ngày mùng 1 Tết nên đem trả rồi về bạo hành con

Liên quan đến vụ việc bé trai bị mẹ buộc dây vào cổ, đánh đập dã man ở Bình Dương được chia sẻ lên mạng xã hội mới đây, theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, sáng 1/2, công an đã tạm giữ hình sự, lấy lời khai người mẹ là N.T.T.T., 31 tuổi, thường trú tại xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên; tạm trú tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Lực lượng chức năng cũng cách ly hai người con (bé trai 4 tuổi và một bé gái khoảng 6 tuổi) khỏi người mẹ. Cơ quan chức năng có thể xem xét giao hai bé này cho ông bà ngoại chăm sóc.

Bước đầu, công an xác định chị T. có dấu hiệu phạm tội ngược đãi hoặc hành hạ trẻ em. Được biết trước đó, chị T. từng bị chính quyền địa phương xử phạt hành chính cũng về hành vi đánh đập con cái.

Cũng theo thông tin trên báo Thanh niên được biết, ngày 24/1 (tức ngày 30 tết) bà Lư Thị Năm (60 tuổi, mẹ của T.) mua 2 sợi dây chuyền vàng tặng cho 2 đứa con nhỏ của Th..



Tuy nhiên, đến ngày 25.1 (tức mùng 1 tết) khi T. đến nhà bà Năm chúc tết ở TX.Tân Uyên (Bình Dương) thì bà Năm đòi lại 2 sợi dây chuyền vàng.

Đến ngày 26.1 (mùng 2 tết) T. đem 2 sợi dây chuyền đến trả cho bà Năm rồi về nhà ở P.Hoà Phú dùng sợi dây dù cột vào cổ bé trai nhỏ 3 tuổi lôi lên nệm ở sàn nhà rồi đánh đập cháu.Trong lúc đánh cháu bé, anh Võ Văn Dũng (33 tuổi, ngụ An Giang) là người sống chung với T. đã dùng điện thoại ghi lại rồi đưa lên mạng xã hội.

Đến ngày 3/2, trao đổi với báo Đất Việt, ông Nguyễn Văn Tiến (cha của T.) cho biết: "Sự việc T. đánh đập con xảy ra ở nhà riêng cách nhà tôi vài km nên gia đình tôi không ai biết.

Người đàn ông sống cùng với con gái tôi cùng làm nghề xe ôm với tôi cho tôi xem clip, hình ảnh T. đánh đập cháu tôi mới biết.

Sau khi biết chuyện, tôi đã đem hình ảnh lên công an phường để bảo họ hăm dọa T. Lúc tôi đến công an, người nhà ai cũng trách tôi ác nhưng tôi không biết sự việc nghiêm trọng đến thế. Tôi chỉ muốn công an dọa để T. không đánh đập con nữa, không ngờ T. bị bắt giữ.

Sự việc bị gia đình chồng của T. đăng lên mạng do chồng của T. có cho anh em trong nhà xem clip T. đánh đánh đập con. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình cũng đưa hai cháu đi thăm khám nhưng không có thương tích gì.

Thời điểm T. chưa bị bắt, T. có bảo có dùng tay đánh con. T. nói sao thì tôi nghe vậy chứ tôi không biết thực hư thế nào".

Nói về sợi dây chuyền của con T. bị bà Năm đòi lại, ông Tiến giải thích: "Trước đó mẹ đẻ của tôi ở Củ Chi có cho gia đình mấy chục triệu sắm tết, hai vợ chồng đã quyết định mua cho 5 người cháu ngoại mỗi đứa 1 sợi dây chuyền vàng. Chúng tôi chia đều như nhau chứ không phải cho đứa này nhiều, đứa kia ít.

Tuy nhiên đứa con lớn của T. chưa biết giữ đồ. Hôm chơi ở công viên cháu cũng tháo ra không đeo nên vợ tôi có bảo đeo qua Tết tháo ra để bà cất cho, không đeo đi học. Bà nhà tôi sẽ giữ hộ để năm sau đeo tiếp.

Câu chuyện chỉ có vậy, không có mâu thuẫn gì lớn nhưng có thể khiến T. hiểu nhầm. Sau đó T. có tháo trả dây chuyền vàng rồi đưa hai con về nhà riêng đánh đập. Sự việc xảy ra không ai biết, nếu chúng tôi biết thì đã không để chuyện xảy ra như vậy".

Trao đổi thêm với PV, trưởng ấp Phú Trung -xã Phú Chánh -Thị xã Tân Uyên cho hay, T. đã nhiều lần đánh đập con. Bà năm thương con nên nhiều lần đến công an bảo lãnh cho Thúy về.

Sự việc T. đánh con vừa rồi có chồng hiện tại của T. chứng kiến nhưng không can ngăn được nên quay clip cho gia đình nhà T. xem chứ không có ý định đăng clip lên mạng.