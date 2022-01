Vụ bé gái rơi từ tầng 28 chung cư ở TP.HCM, cư dân nói gì?

Vụ việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 2/1, bé Đ.T.M.V (SN 2009) ngã từ căn hộ tại tầng 28 của chung cư rơi xuống đất, khi người dân chạy tới phát hiện bé V đã tử vong. Được biết, em V sống với mẹ ở căn hộ nói trên, thời điểm xảy ra vụ việc người mẹ đang đi tập thể dục.

Ngay sau đó, Công an phường An Phú và Công an TP. Thủ Đức đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Nhận định ban đầu là có khả năng em V nằm trên giường sau đó bị lọt qua cửa thông gió ngay bên cạnh giường ngủ rồi rơi xuống đất.

Một vài người dân sống tại tòa nhà dự đoán, rất ít khả năng bé ngã ra từ cửa thông gió. Ông Văn, một người dân ở toà nhà cho biết, ngay từ khi mua nhà, ông đã quan sát kỹ thiết kế, các căn hộ đều được bố trí giống nhau, các cửa an toàn, cửa thông gió và lan can đều cao trên một mét, hai cửa sổ chỉ mở được khoảng 30 độ, gần như không thể tự vô tình ngã ra dù bằng lối nào.

Chiều 3/1, đại diện Công an TP. Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, cửa sổ nơi nạn nhân đang ngủ không có song chắn bảo vệ. Nhiều khả năng đang ngủ bị lăn xuống chứ không phải rơi từ cửa sổ thông gió. Vụ việc đến nay vẫn được tiếp tục điều tra và sẽ sớm có thông tin mới đến báo chí./.