Vụ bé gái 3 tuổi rơi ở chung cư: Chủ động bảo vệ con em để không “thấp thỏm” với hiểm họa!

Vụ việc bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 13 chung cư ở Hà Nội thoát chết hy hữu đang được nhiều người quan tâm. Nếu nhìn clip mà người dân quay lại được khi bé gái trèo ra khỏi lan can căn hộ và rơi xuống, chắc ai cũng thót tim.

Đây không phải là lần đầu xảy ra trường hợp trẻ con rơi từ tầng cao của các tòa nhà chung cư, mà trong thời gian dài vừa qua, liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn thương tâm.

Mới đây, vào cuối tháng 8/2020, cũng trên địa bàn Hà Nội, một bé gái 6 tuổi tử vong do rơi từ tầng 12 của toà chung cư ở phường Trung Hoà (Cầu Giấy) xuống đất.

Trước đó 1 năm, trong khi bố mẹ không có nhà, bé gái 4 tuổi sống tại tầng 25 của tòa chung cư Star Tower số 283 phố Khương Trung (Thanh Xuân, Hà Nội) đã rơi từ ban công xuống đất và tử vong trên mái che tầng 1.

Còn trong tháng 3/2019, một bé trai 4 tuổi đang chơi đùa ngoài khu vực ban công tầng 3, tòa nhà Rice City, khu đô thị Linh Đàm (Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) thì bất ngờ rơi xuống đất và tử vong trên đường đi cấp cứu…

Mặc dù đã có rất nhiều cảnh báo về các vụ tai nạn thương tâm do trẻ nhỏ rơi từ nhà cao tầng, chung cư ở nhiều địa phương nhưng những vụ việc tương tự vẫn cứ liên tiếp xảy ra, gây ám ảnh và xót xa không chỉ đối với gia đình nạn nhân mà cả xã hội.

Nhưng thực tế ở nhiều nhà chung cư hiện nay, sự an toàn đối với trẻ nhỏ đang rất đáng lo ngại. Ở đâu chúng ta cũng dễ bắt gặp những tòa nhà mà lan can thường không có lưới bảo vệ, che chắn, hoặc những khe sắt ở lan can ban công, cửa sổ có độ rộng khiến trẻ dễ dàng chui lọt.

Rồi những giếng trời, cầu thang có sự nguy hiểm không chỉ đối với trẻ con mà cả người lớn...

Trẻ nhỏ, nhất là với trẻ đang độ tuổi tiểu học, mẫu giáo thường hiếu động, chúng có thể nghịch bất cứ trò dại dột nào nếu không được người lớn quan tâm, giám sát hay để ý.

Và thực tế, ở các khu chung cư, nhiều trẻ nhỏ đã tử vong vì bắc ghế đứng trên ban công để với đồ vật, thậm chí trèo qua lan can chỉ là để thỏa mãn tò mò…

Bé gái trèo rơi từ tầng 12A chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng đã may mắn thoát chết

Vẫn biết, theo quy định về xây dựng, sẽ có những quy định về đảm bảo khả năng cứu nạn, cứu hộ và tự thoát nạn khi xảy ra cháy nổ, nhưng với việc nhiều tòa nhà xây dựng mà ban công, cửa sổ, lan can, giếng trời… có thể gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ, cần có những quy định bổ sung để có thể có những thiết kế phù hợp để vừa phòng tránh được tai nạn đáng tiếc xảy ra, vừa đảm bảo các quy định về phòng chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn.

Việc này rất cần có sự vào cuộc thực sự của các cơ quan chủ quản là Bộ, ngành xây dựng và các chủ đầu tư, các đơn vị liên quan.

Trước khi có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng trong việc đảm bảo an toàn ở các khu chung cư, thì trước hết mỗi gia đình cần tự bảo vệ con em mình để tránh các hiểm họa không mong muốn.

Trẻ nhỏ, nhất là ở lứa tuổi mẫu giáo khi các em chưa ý thức được nguy hiểm, cần luôn có người lớn bên cạnh, đôi khi chỉ một sơ sảy nhỏ khiến người lớn phải ân hận cả đời.

Cùng với đó, với các gia đình ở nhà cao tầng, chung cư, nhất thiết phải lắp thêm các lưới chắn, nan cửa của cửa sổ hay ban công, cầu thang.

Đồng thời dọn dẹp, tránh kê, lắp những đồ đạc dễ leo trèo như ghế, bàn nước ở ban công để hạn chế việc con em trèo lên đó để ra ban công hay cửa sổ.

Con trẻ là cuộc sống, là tương lai của cha mẹ và mỗi gia đình. Hãy vì sự an toàn của con mình, cha mẹ cần quan tâm nhiều hơn nữa để tránh những nguy hiểm luôn rình rập, trong đó phải lường trước những hiểm họa có thể xảy ra ở các khu chung cư/nhà cao tầng.

Có như vậy mới hạn chế được những sự việc đáng tiếc, đau lòng có thể xảy ra./.