Vụ bắt hàng loạt giám đốc, phó giám đốc ở TPHCM: 250 CBCS khám xét, thu 288 thùng tài liệu, 163 CPU

Quá trình khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ 288 thùng tài liệu các loại, 163 CPU, 03 USB, 04 ổ cứng...

Ngày 10/10/2026, Công an TP HCM cho biết đã khởi tố 5 vụ án, tạm giam 21 bị can để điều tra các tội Giả mạo trong công tác và Mua bán trái phép hóa đơn. Những người này là giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng, nhân viên các đơn vị quan trắc, phân tích môi trường và một số doanh nghiệp liên quan.

Cụ thể, ngày 24/9, hơn 250 CBCS thuộc các phòng nghiệp vụ (PC03, PC01, PC02, PC09, PA05, PA07, PK02) chia làm 05 Tổ công tác do lãnh đạo Phòng PC03 cùng với lãnh đạo Phòng PC01, PC02 chủ trì trực tiếp chỉ đạo, đồng loạt tiến hành khám xét tại 06 địa điểm thuộc 5 công ty gồm: Công ty Cổ phần Xây dựng và Môi trường Đại Phú; Công ty Cổ phần Kỹ thuật Tiêu chuẩn QCVN Việt Nam; Trung tâm Công nghệ Môi trường (CEFINEA); Trung tâm Phân tích và Đo đạc Môi trường Phương Nam; Công ty CP Kiểm nghiệm Thực phẩm và Môi trường Navitek.

Công an đồng loạt khám xét nhiều địa điểm - Ảnh: Công an TPHCM

Quá trình khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ: 288 thùng tài liệu các loại, 163 CPU, 03 USB, 04 ổ cứng, 07 thiết bị phân tích chỉ tiêu môi trường; 22 con dấu các loại. Tiến hành mời làm việc 158 đối tượng liên quan và một số doanh nghiệp sử dụng hóa đơn để thu thập tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Qua đấu tranh, khai thác dữ liệu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định các đối tượng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trong quá trình quản lý, phân tích, kiểm tra để chỉnh sửa các thông số môi trường vượt quy chuẩn thành đạt quy chuẩn hoặc thấp hơn kết quả thực tế.

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội các đối tượng có sự móc ngoặc, chỉ đạo, phân công thực hiện một cách chặt chẽ, tinh vi. Khi bị cơ quan điều tra phát hiện các đối tượng đối phó bằng cách tiêu hủy hoặc làm thay đổi một số tài liệu, chứng cứ điện tử, chứng cứ vật chất và dữ liệu liên quan để che dấu hành vi phạm tội.

Hơn 250 CBCS chia làm 5 tổ công tác - Ảnh: Công an TPHCM

Tuy nhiên bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, sự nhạy bén và quyết tâm trong công tác, Cơ quan điều tra đã truy xét, thu thập, củng cố chứng cứ, ra quyết định khởi tố 05 vụ án, bắt tạm giam 21 bị can liên quan về tội Giả mạo trong công tác theo Điều 359 Bộ Luật Hình sự và tội Mua bán trái phép Hóa đơn theo Điều 203 của Bộ Luật Hình sự.

Các đối tượng bị khởi tố là Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng, nhân viên của các Công ty trên; ngoài ra còn có các đối tượng là Giám đốc, Phó Giám đốc các Công ty kinh doanh trong lĩnh vực khác đã thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn phục vụ cho việc hợp thức hóa các chi phí phát sinh.

Các bị can trong vụ án - Ảnh: Công an TP HCM

Công an TP HCM nhận định, đây là vụ án có tính chất phức tạp, hành vi vi phạm kéo dài liên quan đến nhiều công đoạn trong quy trình phân tích, quan trắc và phát hành kết quả môi trường.

Hành vi làm sai lệch kết quả quan trắc môi trường không chỉ ảnh hưởng đến tính trung thực, khách quan của hoạt động kiểm nghiệm, quan trắc mà còn tiềm ẩn nguy cơ che giấu tình trạng ô nhiễm môi trường, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước và ảnh hưởng đến quyền lợi của cộng đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC03) Công an TP.Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng vụ án, mở rộng diện đối tượng và hành vi vi phạm, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, xác định đầy đủ tính chất, mức độ vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an Thành phố đề nghị các tổ chức, cá nhân khi phát hiện dấu hiệu vi phạm trong hoạt động quan trắc, kiểm nghiệm môi trường cần kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan Công an để xác minh, xử lý.

Việc đấu tranh, khám phá vụ án tiếp tục khẳng định tinh thần chủ động, quyết liệt của Công an TP.Hồ Chí Minh nói chung, lực lượng Cảnh sát kinh tế nói riêng trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, môi trường, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân, giữ vững kỷ cương pháp luật và phục vụ sự phát triển bền vững của Thành phố.

Ảnh tạo bởi AI

Nguồn: Công an TPHCM