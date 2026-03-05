Vụ bắt chủ mưu và hàng loạt nhân viên của "Xôi lạc TV": Hé lộ công ty đứng sau

"Có thể sẽ khởi tố thêm hàng chục bị can khác"

Sáng 5/3, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an cho biết, đơn vị đã chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên hệ thống “Xôi Lạc TV”.

Trước đó, cơ quan chức năng phát hiện dấu hiệu hoạt động vi phạm pháp luật thông qua hệ thống website được biết đến với tên gọi “Xôi Lạc TV”.

Hệ thống này có biểu hiện phát tán, tiếp sóng trái phép một số nội dung thuộc quyền khai thác hợp pháp của các chủ thể quyền; đồng thời lồng ghép quảng cáo, đường dẫn, cơ chế điều hướng tới các nền tảng liên quan hoạt động cờ bạc, đánh bạc.

Các hoạt động nêu trên gây ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự, an toàn xã hội; tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật; đồng thời xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Giao diện một trong những web lậu của hệ thống Xôi Lạc TV (Ảnh: Bộ Công an).

Thông tin về quá trình điều tra, đấu tranh, đại diện Cục An ninh mạng cho biết hệ thống này hoạt động rất tinh vi, các đối tượng chủ mưu thường xuyên thay đổi vị trí, máy chủ... gây khó khăn cho quá trình truy vết của lực lượng đánh án.

Tuy nhiên, sau thời gian kiên trì, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ được toàn bộ đường dây, các đối tượng cầm đầu, quản trị viên, đối tượng giúp sức lên kịch bản, điều hành hỗ trợ về kỹ thuật...

Đặc biệt, lực lượng Công an cũng bắt giữ nhiều bình luận viên của hệ thống này với các nickname như "Người Dơi", "Batman", "Người Rơm"...

Hiện tại, thiệt hại liên quan hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đang được các cơ quan phối hợp với chủ thể quyền và cơ quan chuyên môn thống kê, thẩm định theo quy định. Do vụ việc có tính chất phức tạp, nhiều nguồn dữ liệu, nhiều kênh trung gian, con số thiệt hại sẽ được công bố khi đủ căn cứ.

Đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố 30 người về các tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc và Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Báo VOV thuật lời đại diện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên cho biết: "Chúng tôi đang tiếp tục mở rộng điều tra và có thể sẽ khởi tố thêm hàng chục bị can khác".

Tiết lộ về công ty đứng sau "Xôi lạc TV"

Tại buổi họp báo thông tin về vụ việc, đại diện Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, công ty đứng sau "Xôi Lạc TV" là một công ty liên kết, hoạt động trong nhiều lĩnh vực, gồm truyền thông, viết phần mềm, xuất nhập khẩu lao động. Ứớc tính doanh thu hoạt động từ quảng cáo từ hệ thống "Xôi Lạc TV" lên đến hàng trăm tỷ đồng. Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng với công ty này.

"Đây là công ty hoạt động đa lĩnh vực, đa ngành nghề, có rất nhiều nhân viên. Trong đó, đối với hệ thống "Xôi lạc TV" thì công ty cắt cử một số bộ phận để hỗ trợ cho Xôi lạc. Nhân viên của công ty đều còn trẻ và có trình độ cao, giỏi công nghệ thông tin, một số người là thạc sĩ", đại diện Công an tỉnh Hưng Yên cho biết.

Cảnh sát đột kích ổ nhóm Xôi lạc TV (Ảnh: Người lao động).

Quy mô "khủng" của "Xôi Lạc TV" trước khi bị triệt phá

Theo tờ Znews, Web bóng đá lậu Xôi Lạc TV bắt đầu nổi lên từ giai đoạn 2017-2018. Trong nhiều buổi phát sóng, các đối tượng cho biết việc truyền phát nội dung thể thao vi phạm bản quyền xuất phát từ trước đó trên các mạng xã hội, ứng dụng livestream khi các nền tảng này chưa siết chặt kiểm soát.

Sau Xôi Lạc TV, hệ thống web lậu này còn mở rộng ra nhiều trang khác như VeboTV, ThapCamTV, BanhKhucTV, CakeoTV. Một số trang chuyên mảng nội dung riêng. Ví dụ, web ThapcamTV chiếu các môn ngoài bóng đá như bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, đua xe, eSports. Trang CakeoTV tập trung vào việc bình luận viên "phím kèo", dẫn dắt người xem tham gia hoạt động cá độ phi pháp.

Trong khi các nền tảng chính thống phải chật vật thương thảo để mua bản quyền các giải đấu lớn, web lậu như Xôi Lạc TV cung cấp toàn bộ trận đấu ở các giải vô địch hàng đầu châu Âu, Euro, World Cup và loạt môn khác.

Những năm gần đây, nhóm vận hành còn mở rộng sang các dạng nội dung phi pháp khác như truyện lậu, phim khiêu dâm. Các bình luận viên ẩn danh Người Dơi, Người Thỏ còn quảng cáo cho quán cà phê, shop quần áo thể thao giữa trận đấu.