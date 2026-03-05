Bắt Hồ Thành Hiệp SN 2000 và cha ruột

Theo đó, khoảng 16h ngày 1/3, Công an xã Ninh Hải kiểm tra phát hiện bắt quả tang tại nhà Hồ Thành Dũ (sinh năm 1971) ở thôn Phương Cựu 1, xã Ninh Hải có 11 đối tượng khác đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn thua bằng tiền.

Lực lượng Công an đã lập biên bản tạm giữ một số tang vật liên quan và hơn 26 triệu đồng.

Các đối tượng tại cơ quan Công an (Ảnh: Bộ Công an).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận từ Tết Nguyên Đán Bính Ngọ năm 2026, do biết nhiều người ở địa phương có nhu cầu đánh bạc nên Hồ Thành Hiệp (sinh năm 2000) cùng cha là Hồ Thành Dũ và Trần Ngọc Anh Khoa (sinh năm 2004) cùng trú xã Ninh Hải bàn nhau lấy địa điểm nhà Hiệp để tổ chức đánh bạc và thu tiền xâu.

Trong đó, Hiệp là người trực tiếp chuẩn bị địa điểm, công cụ đánh bạc và là người trực tiếp xóc đĩa để các con bạc cá cược với nhau; Khoa là người đứng trước nhà để cảnh giới và dẫn con bạc vào địa điểm đánh bạc; còn Dũ đứng trước nhà để cảnh giới khi tổ chức đánh bạc.

Công an xã mời các đối tượng đến trụ sở làm việc (Ảnh: Công an Khánh Hoà).

Khi các đối tượng đang đánh bạc thì bị Công an xã Ninh Hải phát hiện, bắt giữ.

Qua sự việc trên, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; không tham gia, không tiếp tay cho các hành vi tổ chức, tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức; tích cực tố giác tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.



