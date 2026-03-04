Bắt tạm giam Trần Hữu Trí SN 2002

Ngày 27/2 vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Trần Hữu Trí (SN 2002, trú thôn Trung Thượng, xã Quế Sơn) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Trước đó, ngày 22/2, Phòng CSHS tiếp nhận tố giác tội phạm của bà D.T.N. (SN 1969, trú xã Quế Sơn, TP Đà Nẵng) về việc bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng CSHS đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Chỉ sau 6 giờ truy xét, cảnh sát định Trần Hữu Trí là thủ phạm.

Cán bộ điều tra đọc lệnh tố tụng đối với Trần Hữu Trí (Ảnh: Công an TP Đà Nẵng).

Được biết, khoảng 9h30' cùng ngày, ông D.T (SN 1964, trú cùng thôn) phát hiện một nam thanh niên lục lọi trong phòng ngủ nhà bà N. nên tri hô truy đuổi. Đối tượng chạy ra rẫy keo phía sau, điều khiển xe máy bỏ trốn.

Kiểm tra tài sản, bà N. phát hiện mất 1 dây chuyền vàng 5 chỉ, 1 lách vàng 3 chỉ, 3 nhẫn vàng trơn (mỗi nhẫn 2 chỉ), 1 nhẫn vàng 1 chỉ đính đá màu hồng, tổng cộng 15 chỉ vàng 9999, trị giá khoảng 250 triệu đồng.

Qua đấu tranh, Trí khai nhận do cần tiền tiêu xài và chơi cá cược trực tuyến nên đã nhiều lần đột nhập nhà bà N. bằng thủ đoạn dùng dây thép móc then cửa hoặc tháo cửa sổ, bẻ song sắt gỉ để vào trong.

Các tài sản chiếm đoạt được, Trí mang bán tại các tiệm vàng trên địa bàn, nộp tiền vào tài khoản ngân hàng cá nhân để chơi game và tiêu xài hết.

Ngoài vụ việc trên, Trí còn khai nhận trước đó đã trộm cắp tài sản của một gia đình ở xã Quế Sơn gồm tiền mặt và trang sức vàng, tổng thiệt hại khoảng 50 triệu đồng.

Hiện Phòng CSHS CATP đang tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.