Vụ 'bán lốt' xe xuất khẩu qua biên giới: Bắt thêm 2 cán bộ hải quan, công an

Ngày 20/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Hoàn (SN 1969, nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường (PC05), Công an tỉnh Lạng Sơn; Ngô Xuân Trường (SN 1983, cán bộ hải quan tỉnh Lạng Sơn) và Lê Đức Quỳnh (SN 1978, lao động tự do) về tội “đưa hối lộ”.

Các bị can trên là “mắt xích” quan trọng trong đường dây mua, bán “lốt xe” ở Khu trung chuyển hàng hóa Lạng Sơn ở Bản Liếp, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn với giá từ 200 đến 300 triệu/xe nhằm có “vé” ưu tiên đi trước lên cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị xuất bán hàng sang Trung Quốc.

Các đối tượng "cò mồi" đã móc nối với các cán bộ ở Khu trung chuyển hàng hóa để mua "lốt xe" với giá 200 đến 300 triệu/xe -Ảnh: Duy Chiến

Rất nhiều đối tượng đã nhắm đến Đội quản lý trật tự đô thị huyện cao Lộc để móc nối, phạm pháp -Ảnh: Duy Chiến

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: Trước đó, khi có thông tin của dư luận quần chúng và sự chỉ đạo của UBND tỉnh Lạng Sơn, lực lượng điều tra công an lạng Sơn đã vào cuộc, làm rõ.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, lợi dụng tình trạng ùn ứ hàng hóa tại khu vực cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn, đối tượng Đinh Văn Thìn (SN 1978), trú tại Xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, một đối tượng tự do đã móc nối với Nông Tuấn Anh (SN 1992), Lâm Văn Hưởng (SN 1983, đều là cán bộ Đội Quản lý trật tự đô thị huyện Cao Lộc), để mua bán “lốt”, cho các xe đến sau nhưng được vượt lên trước để tới cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị làm thủ tục thông quan hàng hóa.

Mở rộng điều tra, công an Lạng Sơn làm rõ, các đối tượng Phạm Văn Hoàn, Ngô Xuân Trường, Lê Đức Quỳnh đã tham gia tích cực vào việc xếp “lốt” kể trên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an Lạng Sơn tiếp tục điều tra, mở rộng.