Cựu Đội phó cảnh sát hình sự quận Tân Phú móc nối tổ chức đánh bạc

VKSND TP HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Tô Mỹ Nhí (SN 1988, quê Cà Mau), Ngô Nhựt Thanh (SN 1972, ngụ quận Tân Phú, TP HCM), Đoàn Hồng Phúc (SN 1983, cựu Phó đội trưởng Đội CSHS Công an quận Tân Phú, cựu Phó trưởng Công an phường 6 - quận 6) cùng 12 bị can khác về các tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

Vào ngày 5-5-2020, Ngô Nhựt Thanh cùng nhiều người khác tổ chức và trực tiếp đánh bạc với hình thức đá gà qua mạng internet tại một căn nhà trên đường Trịnh Đình Thảo (quận Tân Phú) thì bị các trinh sát Công an TP HCM bắt quả tang. Công an thu giữ tang vật là 160 triệu đồng cùng nhiều tài liệu, chứng cứ.

Đoàn Hồng Phúc

Lời khai của các bị cáo thể hiện Tô Mỹ Nhí quen biết với Đoàn Hồng Phúc từ năm 2017 khi Phúc còn công tác tại Công an quận Tân Phú. Đến tháng 9-2019, Phúc liên lạc với Nhí, Thanh bàn bạc tổ chức đánh bài binh xập xám, đá gà qua mạng núp bóng các hoạt động kinh doanh bãi giữ ô tô tại căn nhà trên đường Trịnh Đình Thảo (quận Tân Phú).

Nhí được giao quản lý sổ sách, tiền bạc và hàng tháng tính toán chi phí chia tiền xâu bài, tiền "cỏ gà" cho các bị can trong nhóm. Ngoài ra, Nhí trực tiếp tổ chức, quản lý tài khoản đá gà qua mạng internet, để con bạc đánh bạc với nhà cái thông qua internet và nhóm cổ đông góp vốn.

Tháng 3-2020, được sự đồng ý của Phúc và Nhí, Thanh móc nối với một số người khác tham gia tổ chức đánh bạc. Sòng bạc tại căn nhà này được tổ chức tinh vi, bài bản, có người thống kê hoạt động lời lỗ của tài khoản đánh bạc, tiền xâu bài, tiền thanh toán với các đối tượng góp vốn theo tuần…

Bên cạnh đó, để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng chủ mưu còn thuê người làm công tác cảnh giới với mức lương 5 triệu đồng/tháng.