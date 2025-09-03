Vụ bà nội sát hại 2 cháu ở Hưng Yên: Hé lộ thêm thông tin đau lòng

Vào sáng 31/8 vừa qua, người dân phát hiện thi thể một trẻ em trên mương nước ở khu vực Nhạc Miếu, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên và lập tức báo công an.

Sau khi thi thể cháu bé được vớt lên, người mẹ đến nhận ra đó là cháu K. (8 tuổi). Người mẹ tiếp tục đau đớn, ngất lịm khi phát hiện đứa con thứ 2 là cháu H. (12 tuổi) tử vong trong phòng trọ, bà Mai Thị Vân (là mẹ chồng) bị thương nặng, thông tin này được thuật lại trên tờ Pháp luật TP.HCM.

Bà Mai Thị Vân khai rằng, do mâu thuẫn gia đình nên đã sát hại 2 cháu rồi tự sát nhưng bất thành. Hiện bà này đã qua cơn nguy kịch.

Lãnh đạo UBND xã Như Quỳnh chia sẻ với tờ Người lao động rằng, 2 nạn nhân là con của vợ chồng anh N.V.P. Gia đình tới đây thuê trọ để làm công nhân. Đôi vợ chồng thuê 2 phòng trọ, 1 phòng để 2 con và mẹ già ở, 1 phòng 2 vợ chồng anh P. ở.

Gia đình anh P. có hộ khẩu thường trú tại thôn Phương Xá, xã Yết Kiêu, TP Hải Phòng.

Khu vực phát hiện thi thể cháu N.M.K. (Ảnh: Người lao động).

Trao đổi với báo Lao động, trưởng thôn Phương Xá cho biết: “Gia đình họ đi làm kinh tế từ hơn chục năm nay, hiện không còn nhà cửa ở địa phương. Họ rời quê từ khi bố cháu còn chưa lập gia đình”.

Vụ việc đau lòng khiến bà con quê nhà bàng hoàng, thương xót. Nhiều người cho biết do gia đình đi làm ăn xa lâu năm, ít về địa phương, nên khi hay tin mới biết hoàn cảnh bi đát của 2 cháu nhỏ.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án "Giết người" và tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.