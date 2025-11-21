Vụ bà nội bạo hành cháu gái: Bắt Nguyễn Thị Bích Hằng sinh năm 1969

Ngày 20/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng: Nguyễn Thị Bích Hằng (sinh năm 1969); Lương Quốc Trung (sinh năm 1971); Nguyễn Ngọc Thành (sinh năm 1965).

Chân dung 3 đối tượng. Ảnh: Bộ Công an

3 đối tượng cùng trú tại Tổ dân phố Ao Vàng, phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên về tội cố ý gây thương tích, quy định tại khoản 1, Điều 134, Bộ luật hình sự, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng trong vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đây là những thủ phạm gây ra vụ cố ý gây thương tích đối với cháu của mình là cháu P.A, xảy ra ngày 16/11/2025 tại phường Linh Sơn. Hậu quả làm cháu bị bầm tím nhiều nơi trên cơ thể; kết quả giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể của cháu P.A là 5%.

Cháu P.A với nhiều vết thương tích. Ảnh: Bộ Công an

Đối tượng Nguyễn Thị Bích Hằng đã có 01 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đối tượng Lương Quốc Trung có 04 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích; đối tượng Nguyễn Ngọc Thành có 02 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép chất ma túy.

Tiến hành kiểm tra chất ma túy đối với các đối tượng, kết quả Nguyễn Thị Bích Hằng và Nguyễn Ngọc Thành đều dương tính với các chất ma túy.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi để sớm đưa các đối tượng xử lý theo quy định của pháp luật.