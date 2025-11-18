HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Truy tố Lý Thị Tâm sinh năm 1997

Chi Chi |

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố bị can Lý Thị Tâm, sinh năm 1997.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố bị can Lý Thị Tâm, sinh năm 1997, trú tại: thôn Buông, xã Tiên Yên, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang (nay là xã Tiên Yên, tỉnh Tuyên Quang), hiện ở tại số nhà 124 đường Trần Hưng Đạo, khu Hồng Kỳ, phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái, (nay là phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Truy tố Lý Thị Tâm sinh năm 1997- Ảnh 1.

Đối tượng Lý Thị Tâm cùng tang vật. Ảnh: CA Quảng Ninh

Trước đó, hồi 15 giờ ngày 08/11/2024, tại số nhà 124 đường Trần Hưng Đạo, khu Hồng Kỳ, phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái (nay là phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh), Công an thành phố Móng Cái (cũ) bắt quả tang Lý Thị Tâm cất giấu 1,401 gam ma tuý Ketamine để bán. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Tâm thu 118,804 gam Ketamine; 79,534 gam MDMA và 10,828 gam Methamphetamine.

Ngoài ra, Cơ quan Công an tiến hành thu giữ hơn 22 triệu đồng và 2900 Nhân dân tệ. Hiện hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh để xem xét truy tố theo quy định của pháp luật.

Bắt Phó Giám đốc Nguyễn Xuân Khương
Tags

quảng ninh

báo công an

ma túy

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

truy tố

công an

Mua bán trái phép chất ma túy

Phụ nữ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại