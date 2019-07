Vụ Asanzo: Hải quan nói gì về quá trình kiểm tra các doanh nghiệp cung cấp linh kiện?

Tại cuộc họp báo chuyên đề về công tác đấu tranh chống gian lận xuất xứ của ngành hải quan diễn ra chiều 19/7, ông Âu Anh Tuấn, Quyền Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Tổng cục Hải quan đã đề cập đến trường hợp CTCP Điện tử Asanzo mà hải quan là một trong những đơn vị đang được yêu cầu tiến hành kiểm tra, thanh tra nguồn gốc xuất xứ.



Ông Tuấn cho biết, quy định về nhãn mác trong Nghị định 43 đã có tuy nhiên đối chiếu với quy định về xuất xứ thì lại chỉ áp dụng với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu , không áp dụng với hàng hoá sản xuất và lưu thông trong nước.

Cũng theo ông Tuấn, trường hợp như Asanzo hiện nay diễn ra nhiều, do đó thời gian tới cần hoàn thiện chính sách để có cơ sở pháp lý điều chỉnh những trường hợp tương tự như Asanzo.

Ông Tuấn đặc biệt nhấn mạnh mặt hàng gia dụng khi thị trường Trung Quốc đang là thị trường cung cấp phần lớn nguồn nguyên liệu đầu vào cho các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam. Thống kê của hải quan cho thấy, nguyên liệu nhập từ Trung Quốc chiếm tỷ trọng rất lớn.

“Bộ Tài chính đang kiến nghị Bộ Công Thương sửa đổi quy định tại Nghị định 43, Thông tư 05 để đưa ra các quy định về quy tắc xuất xứ đối với hàng hoá sản xuất tại Việt Nam lưu thông ở thị trường trong nước để có tiêu chí khi các cơ quan hải quan kiểm tra xác định hàng hoá này có thể gắn mác “Made in Vietnam” hay không”, ông Tuấn nói.

Bà Nguyễn Nhu Nhiễu, Phó cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan, Tổng cục Hải quan cho biết, cơ quan hải quan nhận được danh sách 25 doanh nghiệp do cơ quan báo chí gửi đến và 26 doanh nghiệp do Bộ Công an chuyển sang.

Sau khi sàng lọc nhận thấy có sự trùng lắp giữa 2 danh sách nên con số này là 31 doanh nghiệp. Đây là những doanh nghiệp cung cấp nguyên liệu đầu vào cho nhiều đơn vị sản xuất trong đó có Asanzo.

Trong số này có 4 doanh nghiệp đã không còn hoạt động và bị khởi tố (Công ty Sa Huỳnh), do đó Cục Kiểm tra sau thông quan đã ban hành 27 quyết định kiểm tra các doanh nghiệp còn lại.

Trong 27 doanh nghiệp, Cục trực tiếp kiểm tra tại 13 doanh nghiệp, và giao 14 đơn vị cho Cục Hải quan TP HCM kiểm tra, tiếp tục làm rõ. Hiện nay Cục Kiểm tra sau thông quan vẫn đang tiến hành rà soát, thu thập thông ttin và phối hợp với các đơn vị liên quan.

Bà Nhiễu cho biết thêm, đến thời điểm này việc kiểm tra một số công ty đã có kết quả sơ bộ.