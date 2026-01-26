HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Vụ án xuất phát từ ghen tuông gây xôn xao ở An Giang

Tin - ảnh: Tuệ An |

Hai nạn nhân ở tỉnh An Giang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với tỉ lệ thương tích là 40% và 2%

Chiều 26-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Huỳnh Văn Đời (SN 1985, ngụ xã Tri Tôn) về tội "Cố ý gây thương tích".

Vụ án ghen tuông tại An Giang: Huỳnh Văn Đời bị khởi tố vì Cố ý gây thương tích - Ảnh 1.

Huỳnh Văn Đời

Vụ án ghen tuông tại An Giang: Huỳnh Văn Đời bị khởi tố vì Cố ý gây thương tích - Ảnh 2.

Cán bộ công an đang ghi lời khai bị can Huỳnh Văn Đời

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 9 giờ ngày 7-12-2025, sau tiệc nhậu cùng bạn bè, Đời đến tìm bà L.T.B (SN 1990; ngụ xã Cô Tô, tỉnh An Giang), người sống chung như vợ chồng với mình.

Khi nói chuyện với nhau thì giữa Đời và bà B. xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông, dẫn đến cự cãi. Đời lấy điện thoại của bà B. rồi bỏ đi.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, bà B. cùng chị ruột là bà L.T.H (SN 1985) đến nhà Đời để đòi lại điện thoại.

Trong lúc lời qua tiếng lại, Đời đã dùng dao đâm bà H, đồng thời rượt đuổi và đâm nhiều nhát vào người bà B. Sau đó, Đời tự gây thương tích rồi vứt dao xuống ruộng.

Bà B. và bà H. được người xung quanh đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với tỷ lệ thương tích lần lượt 40% và 2%.

