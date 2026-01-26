Thông tin mới nhất vụ 3 người tử vong trên đường

Khởi tố 3 bị can liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng

Ngày 26/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khỏi tố bị can về các tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và “Gây rối trật tự công cộng” liên quan vụ việc làm 3 người tử vong trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp (phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị).

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, rạng sáng 25/1, tại tuyến đường trên đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên đường. Hậu quả làm 3 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng đã có sự bàn bạc, hẹn gặp và tổ chức lập nhóm “đi bão” gồm 17 đối tượng có tuổi đời sinh năm 2006 đến 2012, di chuyển theo đoàn.

Quá trình tham gia giao thông có biểu hiện rú ga, nẹt pô, gây mất trật tự an toàn giao thông và trật tự công cộng. Trong khi di chuyển, các xe mô tô đã va chạm với nhau, dẫn đến tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Các đối tượng tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Quảng Trị).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn M., Lê Minh H., Nguyễn Chí C. và Lưu Duy T. để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ba người tử vong do va vào dải phân cách sau va chạm

Cơ quan chức năng cho biết, quá trình di chuyển, nhóm thanh thiếu niên trên điều khiển xe tốc độ cao lạng lách, đánh võng trên đường và đã va chạm với nhau. Trong đó một xe chở 3 người đã trượt dài và va vào dải phân cách khiến cả 3 tử vong tại chỗ. Một xe khác có 2 người bị thương.

Qua trích xuất camera và lời khai, công an xác định 17 người liên quan, chủ yếu là thanh thiếu niên từ 14 đến 19 tuổi. Cơ quan cảnh sát điều tra triệu tập 12 người làm việc và khởi tố 3 đối tượng sau khi tiến hành điều tra, xác minh.

Hiện trường vụ việc 3 người tử vong và 2 người bị thương nặng (Ảnh: Công an phường Đồng Hới).

Cụ thể, theo thuật lại trên báo Công an nhân dân, vào ngày 22/1, Lưu Duy T. lên mạng xã hội lập nhóm Messenger tên “Đi Bão” có 7 thành viên để nhắn tin với nhau về việc tụ tập chạy xe tốc độ cao trên đường.

Sau đó, các đối tượng rủ rê nhau thêm một số đối tượng thống nhất thời gian, địa điểm tập trung và chạy vào Đồng Hới để “Đi Bão” (chạy xe với tốc độ cao, lượn lách, đánh võng…”.

Đến khoảng 23h ngày 24/1, các đối tượng di chuyển theo đường F325 về đường Quốc lộ 1 chạy qua cầu Nhật Lệ 2, đi theo đường Võ Nguyên Giáp hướng về cầu Nhật Lệ 1.

Quá trình di chuyển, nhóm này điều khiển xe tốc độ cao (khoảng 80km/h) lạng lách, đánh võng trên đường. Trong quá trình chạy xe, xe mô tô của các đối tượng đã va chạm với nhau dẫn đến vụ tai nạn trên.

Anh Phạm Anh Chương – tài xế taxi Xanh SM là người đầu tiên dừng xe hỗ trợ, gọi Cảnh sát 113 và xe cấp cứu, đồng thời chủ động đến cơ quan Công an trình báo sau khi phát hiện một số đối tượng rời khỏi hiện trường.



