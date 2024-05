Các bị can bị khởi tố: Nguyễn Văn Khước, Chu Quốc Hải, Hoàng Văn Nhiệm, Cao Đại Nghĩa, Đinh Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Huy (theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới).

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an, mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi", xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị, địa phương liên quan, ngày 20 và 23/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và các quyết định tố tụng đối với 06 đối tượng.



Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với:

(1) Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Vĩnh Phúc;

(2) Chu Quốc Hải, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc.

(3) Hoàng Văn Nhiệm, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc về tội "Nhận hối lộ", quy định tại khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự;

(4) Cao Đại Nghĩa, Phó Trưởng phòng Giá, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Bộ Tài nguyên & Môi trường về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Quyết định Khởi tố bị can, ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, Lệnh khám xét đối với:

(5) Đinh Thị Thu Hương, Trưởng phòng giá đất bồi thường tái định cư, Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên & Môi trường, thành viên Tổ giúp việc cho Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Vĩnh Phúc.

(6) Nguyễn Ngọc Huy, Giám đốc Công ty Thẩm định giá Nam Hà về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự.