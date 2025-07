Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, với hàng nghìn sản phẩm được công bố là có tính năng, tác dụng cụ thể như hỗ trợ gan, xương khớp, tim mạch.... điều kiện để được sản xuất đó là phải được Cục an toàn thực phẩm, Bộ Y tế thẩm định hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm, trong đó yêu cầu quan trọng nhất đó là Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm. Tuy nhiên trên thực tế, hồ sơ của các doanh nghiệp thường không đạt, vì vậy các cán bộ, lãnh đạo Cục an toàn thực phẩm đã sử dụng các tài liệu khác để hợp thức hoá cho doanh nghiệp.

Điều nghiêm trọng của vụ án này, đó là hành vi nhận hối lộ được thực hiện có tổ chức từ nhân viên cho đến cấp lãnh đạo phòng, lãnh đạo Trung tâm và lãnh đạo Cục. Số tiền sau khi nhân viên nhận từ doanh nghiệp sẽ được chia cho các cá nhân. Riêng nguyên cục trưởng Nguyễn Thanh Phong giai đoạn từ 2015 đến 2024 đã chiếm đoạt số tiền trên 60 tỷ đồng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng đã nhận hối lộ của các cá nhân, tổ chức để cấp khoảng hơn 10 nghìn Giấy tiếp nhận đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm thực phẩm.

Hôm nay, Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra, C01, Bộ Công an đã khởi tố 18 bị can và khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 25 địa điểm. Trong đó có 14 bị can thuộc Cục an toàn thực phẩm gồm nhiều lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng quản lý sản phẩm thực phẩm, phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông, phòng Quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm, lãnh đạo Trung tâm ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm.