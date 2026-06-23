Hóa chất Đức Giang đang chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên đầu tiên dưới thời tân Chủ tịch Đào Hữu Kha, sau khi một số lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố.

Theo thông tin tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 của Vụ Công tố và Kiểm sát điều tra án kinh tế, tham nhũng thuộc VKSND tối cao, cơ quan điều tra đã tạm giữ 133.000 USD và 16 lượng vàng trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

Các bị can và gia đình cũng tự nguyện nộp 331,324 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Vụ án được điều tra về các hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, tháng 3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Đào Hữu Huyền, cựu Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã chứng khoán: DGC), để điều tra về các hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường.

Cùng vụ án, ông Đào Hữu Duy Anh, Phó Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc Hóa chất Đức Giang, bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Một số cá nhân khác cũng bị khởi tố.

Ở diễn biến liên quan, Hóa chất Đức Giang vừa thông báo ngày 14/7 là ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Đại hội dự kiến diễn ra sáng 13/8, xem xét kết quả kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026 và các nội dung thuộc thẩm quyền.

Đây là ĐHĐCĐ thường niên đầu tiên dưới thời ông Đào Hữu Kha, người được bầu làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 8/5. Ông Kha là em trai ông Đào Hữu Huyền và đang sở hữu gần 22,7 triệu cổ phiếu DGC, tương ứng 5,97% vốn.

Doanh nghiệp cũng vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Kiểm toán UHY đưa ra ý kiến ngoại trừ do không trực tiếp chứng kiến kiểm kê khoản hàng tồn kho hơn 950,9 tỷ đồng tại ngày 31/12/2025. UHY đồng thời chưa thể xác định ảnh hưởng của vụ án đối với báo cáo tài chính khi cơ quan chức năng chưa ban hành kết luận cuối cùng.

Sau kiểm toán, doanh thu thuần hợp nhất của Hóa chất Đức Giang được giữ nguyên ở mức 11.262 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế giảm khoảng 35 tỷ đồng so với báo cáo tự lập, còn gần 3.154 tỷ đồng.

Cuối năm 2025, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt hơn 19.500 tỷ đồng. Tiền, các khoản tương đương tiền và tiền gửi đạt hơn 13.100 tỷ đồng, chiếm khoảng 67% tổng tài sản.