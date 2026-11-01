Bom tấn này không chỉ hấp dẫn từ nội dung mà còn vì cốt truyện từ một vụ án rúng động có thật.

Từng được tung hô là nữ tỷ phú trẻ tuổi có khả năng thay đổi ngành y tế thế giới, Elizabeth Holmes cuối cùng lại trở thành nhân vật trung tâm của một trong những bê bối lừa đảo gây chấn động nước Mỹ. Câu chuyện có thật đó vừa được đưa lên màn ảnh trong You Can See Everything (Điểm Mù) - bộ phim tài liệu dài gần 3 tiếng đang gây chú ý trên toàn cầu. Được nhào nặn bởi hãng phim độc lập A24, phim phơi bày góc khuất tâm lý đằng sau một trong những vụ bê bối lừa đảo lớn nhất lịch sử Thung lũng Silicon.

Cú nổ doanh thu gấp gần 15 lần vốn

Không cần chiến dịch quảng bá rầm rộ ngay từ đầu, You Can See Everything có màn ra mắt bí mật tại Liên hoan phim Telluride trước khi tạo hiệu ứng bùng nổ. Chỉ sau hơn một tháng ra rạp (từ giữa tháng 10/2026), tác phẩm này đã càn quét phòng vé với doanh thu vượt mốc 102,4 triệu USD (hơn 2.640 tỷ đồng) trên toàn cầu (trong đó riêng thị trường Bắc Mỹ đóng góp tới 93,4 triệu USD - tức hơn 2.408 tỷ đồng), theo số liệu từ Variety.

Con số này càng cho thấy độ "khủng" của phim khi kinh phí sản xuất chỉ vỏn vẹn 7 triệu USD (180,5 tỷ đồng). Như vậy, tác phẩm đã thu về khoản lợi nhuận khổng lồ gấp hơn 14,6 lần số vốn bỏ ra, trở thành phim tài liệu (không thuộc thể loại hòa nhạc) có doanh thu cao thứ 2 tại phòng vé nội địa Mỹ và đứng top đầu doanh thu dòng phim tài liệu trong suốt 15 năm qua.

Không chỉ thắng lớn về mặt thương mại, bộ phim còn đạt điểm số gần như tuyệt đối trên các chuyên trang đánh giá với 97% điểm tươi trên Rotten Tomatoes và 9.0/10 trên IMDb. Về giải thưởng, You Can See Everything vừa càn quét toàn bộ các hạng mục quan trọng nhất tại lễ trao giải Critics Choice Documentary Awards lần thứ 11 (bao gồm Phim tài liệu hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất), đồng thời được kỳ vọng sẽ phá vỡ mọi quy tắc truyền thống để tranh giải Phim hay nhất tại Oscar 2027.

Từ thần đồng công nghệ đến nữ doanh nhân lĩnh án 11 năm tù

You Can See Everything xoay quanh nhân vật có thật gây tranh cãi bậc nhất nước Mỹ: Elizabeth Holmes - cựu nữ tỷ phú tự thân sáng lập công ty công nghệ y tế Theranos. Elizabeth Holmes từng là cái tên được săn đón tại Thung lũng Silicon. Năm 2003, khi mới 19 tuổi, cô gái này thành lập Theranos - công ty công nghệ y tế với tham vọng thay đổi ngành xét nghiệm máu. Thay vì phải lấy một lượng máu lớn như phương pháp truyền thống, Holmes quảng bá công nghệ có thể thực hiện hàng loạt xét nghiệm chỉ bằng vài giọt máu lấy từ đầu ngón tay.

Ý tưởng đầy hứa hẹn nhanh chóng đưa Theranos trở thành một trong những startup đình đám nhất nước Mỹ. Elizabeth Holmes được truyền thông ca ngợi như một nữ doanh nhân thiên tài, thậm chí được tung hô là "Steve Jobs phiên bản nữ", thường xuyên được đặt lên bàn cân với những nhân vật quyền lực trong giới công nghệ. Cô cũng trở thành nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới theo định giá tài sản tại thời điểm đó.

Thế nhưng, đằng sau hình ảnh hào nhoáng là một sự thật khác. Công nghệ xét nghiệm được Theranos quảng bá không hoạt động như những gì công ty tuyên bố. Những thông tin sai lệch về khả năng vận hành, hiệu quả thiết bị và kết quả xét nghiệm được sử dụng để thuyết phục nhà đầu tư rót vốn, đồng thời tạo dựng niềm tin với các đối tác.

Sau khi bê bối bị phanh phui, Theranos nhanh chóng sụp đổ. Elizabeth Holmes bị truy tố và năm 2022 bị kết tội với 4 cáo buộc liên quan đến gian lận nhà đầu tư. Theo phán quyết của tòa án Mỹ, Elizabeth Holmes bị kết tội lừa đảo số tiền chính xác là 452 triệu USD (khoảng 11.650 tỷ đồng). Cô bị tuyên án 11 năm 3 tháng tù giam, sau đó mức án được điều chỉnh giảm. Vụ việc không chỉ khiến giới đầu tư công nghệ chấn động mà còn đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về tính minh bạch và trách nhiệm trong lĩnh vực y tế.

Bộ phim tài liệu gần 3 tiếng - 34 ngày cuối cùng trước song sắt hé lộ góc khuất của nữ doanh nhân tai tiếng

Không kể lại toàn bộ vụ bê bối Theranos theo trình tự điều tra thông thường, You Can See Everything mang đến một hướng tiếp cận có phần kỳ lạ và táo bạo hơn. Câu chuyện bắt đầu 34 ngày trước thời điểm Elizabeth Holmes phải trình diện để thi hành án tù. Khi ấy, cô cùng bạn đời Billy Evans đồng ý để một ê-kíp làm phim ghi lại cuộc sống thường nhật, với kỳ vọng kiểm soát truyền thông và thanh minh hình ảnh cá nhân trước công chúng.

Dưới bàn tay nhào nặn của bộ đôi đạo diễn Nathan Fielder và Lance Oppenheim, dự án kéo dài suốt 3 năm (từ trước lúc vào tù cho đến khi cô đang thụ án) đã biến thành một cuộc đấu trí nghẹt thở. Thay vì một bộ phim tài liệu phỏng vấn thông thường, đạo diễn Nathan Fielder trực tiếp xuất hiện trước ống kính, liên tục chất vấn Holmes và Evans về sự trung thực, trách nhiệm và cảm giác tội lỗi. Bộ phim đẩy khán giả vào một "mê cung" tâm lý ngột ngạt, khiến những ranh giới giữa sự thật, sự tự huyễn hoặc và màn kịch thao túng trở nên mong manh hơn cả.

Từ những sinh hoạt thường ngày, khoảnh khắc chăm sóc con nhỏ cho đến các cuộc trò chuyện liên quan đến quá khứ, bộ phim mở ra cơ hội quan sát Elizabeth Holmes ở một khía cạnh khác xa hình ảnh nữ doanh nhân từng xuất hiện trên truyền thông. Song, cô vẫn duy trì niềm tin rằng mình không làm điều sai trái và công nghệ của Theranos từng có khả năng hoạt động như kỳ vọng.

Sức hấp dẫn của You Can See Everything nằm ở cấu trúc "phim lồng trong phim" (meta-documentary), quy tụ cả nhân vật nguyên mẫu lẫn các ngôi sao hạng A của Hollywood. Trong đó, Elizabeth Holmes và Billy Evans (vai chính mình) xuất hiện trực diện trong các thước phim tư liệu đời thực đầy trần trụi, phơi bày những khoảnh khắc vừa dịu dàng bên con cái, vừa lạnh lùng và toan tính khi đối diện với truyền thông. Còn Nathan Fielder (vai chính mình và đạo diễn) là ngôi sao đứng sau loạt show đình đám Nathan for You và The Rehearsal đóng vai trò người dẫn dắt, người chất vấn và cũng là nhân tố tạo nên sự căng thẳng trào phúng xuyên suốt 175 phút phim.

Trong khi đó, Amanda Seyfried (vai Elizabeth Holmes trong các cảnh tái hiện) đảm nhận việc diễn lại những cuộc trò chuyện hậu trường nhạy cảm, những khoảnh khắc không được phép ghi hình trực tiếp giữa đoàn làm phim và cựu CEO Theranos. Còn Christopher Abbott (vai Billy Evans trong các cảnh tái hiện) vào vai bạn đời của Holmes ở các phân đoạn dàn dựng lại, khắc họa rõ nét sự đồng lõa và những toan tính đằng sau bản hợp đồng chia lợi nhuận gây tranh cãi của cặp đôi này.

Với thời lượng lên tới 174 phút, bộ phim không chỉ đặt Elizabeth Holmes trước ống kính mà còn khiến khán giả liên tục đặt câu hỏi về ranh giới giữa sự thật, lời biện minh và cách một con người nhìn nhận chính những hành động của mình.

Vượt xa khuôn khổ của một tác phẩm tài liệu thông thường, You Can See Everything có thể nói là một bộ phim giật gân tâm lý xuất sắc, đặt ra câu hỏi nhức nhối cho người xem về bản chất của sự dối trá, lòng tin và quyền lực của truyền thông trong thời đại ngày nay. Tại Việt Nam, bon tấm này gắn nhãn T16, sẽ có suất chiếu giới hạn đặc biệt trong vòng 10 ngày, từ 27/11 đến 06/12/2026 với thời lượng trọn vẹn 175 phút không cắt gọt. Khán giả Việt hoàn toàn có thể đến gần hơn với nhân vật Elizabeth Holmes, để rồi tự mình đối diện với câu hỏi: Điều gì thực sự diễn ra trong suy nghĩ của một người từng được cả thế giới tung hô, trước khi mọi thứ cô xây dựng sụp đổ?