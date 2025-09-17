Vụ án chấn động Hollywood: Minh tinh màn bạc bị nghi giết tình nhân và để con gái 14 tuổi gánh tội

Hollywood tráng lệ những năm 1950 không thiếu những chuyện tình đầy hào quang nhưng hiếm có vụ việc nào để lại dư chấn lớn như cái chết của Johnny Stompanato, tình nhân của minh tinh Lana Turner. Đêm ngày 4/4/1958, tại căn biệt thự ở Beverly Hills, một án mạng đã xảy ra khiến toàn bộ kinh đô điện ảnh rúng động. Nạn nhân là Johnny Stompanato, kẻ được biết đến nhiều với vai trò tay giang hồ thân tín của trùm mafia Mickey Cohen còn hung thủ bị cáo buộc lại là Cheryl Crane, con gái 14 tuổi của Lana Turner.

Con gái của Lana Turner đã giết chết người tình của mẹ mình

Cuộc tình nguy hiểm của nữ minh tinh đình đám

Năm 1957 khi đang quay The Lady Takes a Flyer, Lana Turner - biểu tượng gợi cảm của Hollywood nhận được hoa và quà từ Johnny Stompanato. Bất chấp lời cảnh báo từ bạn bè vì thân phận của đối phương, bà nhanh chóng sa vào lưới tình. Turner từng viết trong thư gửi cho Stompanato: "Khi ở bên anh, những giấc mơ của em đều thành sự thật".

Vì quay cuồng trong mối quan hệ với người tình xã hội đen mà Lana Turner dần bỏ quên Cheryl Crane - con gái của bà và chồng cũ Stephen Crane. Trong khi đó, Cheryl luôn khát khao tình yêu thương của mẹ nhưng cô gần như bị lãng quên khi Lana chỉ mê đắm ánh hào quang chói lọi trên sân khấu cùng hàng loạt những mối tình.

Thế nhưng, mối tình lần này của Lana sớm lộ mặt tối mà không ai ngờ tới được. Theo nhiều thông tin cho biết, Stompanato và Cohen đã có kế hoạch dùng Lana để tống tiền, thậm chí chụp ảnh khỏa thân bà trong tình trạng bị chuốc thuốc. Tất nhiên, nữ minh tinh không phải nạn nhân duy nhất bởi Marilyn Monroe hay Ann Miller cũng từng bị đe dọa tương tự.

Có lẽ chính Lana cũng không ngờ việc bà hẹn hò với Johnny lại đem đến bi kịch cho mình

Sự ghen tuông của Stompanato còn khiến ông ta nổi tiếng là hung hãn. Cuối năm 1957, khi biết Lana đang mập mờ với tài tử trẻ Sean Connery trong Another Time Another Place, Stompanato mang súng đến tận phim trường ở London. Không ngờ, Connery nhanh trí bẻ ngược cổ tay khiến hắn rơi súng, còn đấm thẳng vào mặt gã trước sự chứng kiến của cả đoàn phim.

Những đe dọa bạo lực và đêm định mệnh

Mối quan hệ của Lana và Stompanato ngày càng ngột ngạt. Sau lễ trao giải Oscar 1958, vì bị bỏ rơi mà Stompanato đã đánh đập Turner ngay tại nhà. Thậm chí, hắn còn đe dọa sẽ giết cả mẹ bà và cô con gái Cheryl Crane.

Đêm 4/4/1958, một trận cãi vã dữ dội kéo dài hơn một giờ và Cheryl nghe tiếng mẹ mình la hét thì liền cầm dao từ bếp chạy vào. Cô khai rằng bản thân chỉ muốn bảo vệ mẹ nhưng trong lúc hỗn loạn và không kiểm soát được tình hình nên dao đã đâm trúng ngực Stompanato. Trong hồi ký Detour: A Hollywood Story, Cheryl kể lại khoảnh khắc ấy: "Trong ba nhịp tim ghê rợn, cơ thể chúng tôi như hòa vào nhau. Ông ta nhìn tôi chằm chằm và nói: 'Cheryl, mày làm cái quái gì vậy?'"

Hình ảnh hiện trường vụ án mạng

Nghi ngờ bao trùm và giả thuyết gây sốc

Tại hiện trường, chỉ có vài vết máu lác đác trên thảm hồng khiến nhiều người tin rằng vụ án đã bị "dọn dẹp". Nhưng phiên tòa sau đó kết luận đây là "hành động chính đáng để tự vệ" và Cheryl khi ấy mới 14 tuổi không phải chịu án tù.

Tuy nhiên, lời đồn đoán chưa bao giờ chấm dứt. Nhiều nhân chứng khẳng định Stompanato lúc đó đang quay lưng bước ra khỏi phòng rồi mới bị sát hại nên chi tiết khiến giả thuyết "tự vệ" trở nên mong manh. Một số cây bút, trong đó có Casey Sherman - tác giả của A Murder in Hollywood tin rằng chính Lana Turner mới là người thực sự cầm dao còn Cheryl được đưa ra làm "lá chắn" vì tuổi còn nhỏ. Sherman nói: "Tôi tin Lana đã giết Johnny để bảo vệ gia đình. Bà ấy hoàn toàn có lý do và cũng xứng đáng được coi là chính đáng".

Lana Turner bị nghi để con gái đứng ra nhận tội thay

Sau vụ án, Cheryl bị đưa vào trung tâm giám hộ và nhiều lần bỏ trốn, thậm chí từng tự tử, mối quan hệ mẹ con cũng rạn nứt nghiêm trọng. Cheryl viết: "Sau tất cả những gì xảy ra, mối quan hệ của chúng tôi chẳng khác nào xăng với diêm".

Mãi đến những năm cuối đời của Lana, hai mẹ con mới thực sự hòa giải. Cheryl rời xa ánh đèn sân khấu, trở thành môi giới bất động sản tại Palm Springs, cô kết hôn năm 2014 và sống kín tiếng hơn. Về phần Lana Turner, bà vẫn tiếp tục đóng phim nhưng sự nghiệp mãi mang vết nhơ. Câu chuyện tình ái với Stompanato, những bức ảnh được cho là bị tống tiền và nghi án giết người đã biến "biểu tượng gợi cảm" thành nhân vật trung tâm của một trong những vụ bê bối lớn nhất lịch sử Hollywood.