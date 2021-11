Vụ án chấn động Hải Dương: Những tình tiết mới được hé lộ

Lá đơn trình báo và hành trình truy tìm

Trong đơn, ông Hùng cho biết ngày 28-11-2020, con trai ông là Dương Công Cường, lái xe ô tô Mazda CX5, BKS 34A-298.70 đi khỏi gia đình chưa về nhà. Ông Hùng nghi ngờ việc con trai mất tích, bị giết hại, bắt cóc, cướp tài sản, đề nghị Cơ quan công an truy tìm.

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo của ông Dương Công Hùng, Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ gồm Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương, Công an huyện Gia Lộc và Công an TP Hải Dương nhanh chóng vào cuộc, triển khai các nội dung xác minh theo đơn trình báo.

Quá trình dày công thu thập tài liệu, các trinh sát và điều tra viên đã bước đầu dựng được mối quan hệ, nhân thân của anh Cường.

Anh Cường có vợ và 4 người con. Sau khi vợ và 2 con sang nước ngoài, anh sống cùng bố mẹ đẻ và 2 con tại phố Cuối, thị trấn Gia Lộc. Anh Cường không có tiền án, tiền sự nhưng có hoạt động cho vay lãi và quan hệ xã hội rộng...

Khoảng năm 2017, anh Cường quen biết Vũ Thị Mừng, giảng viên Trường Cao đẳng dược Trung ương Hải Dương và chồng là Cao Tài Năng, có hoạt động kinh doanh, buôn bán nhiều mặt hàng khác như khẩu trang, sơn, cửa hàng thuốc và thực phẩm chức năng. Anh Cường đã nhiều lần cho vợ chồng Năng vay tiền.

Khoảng 8h30 ngày 28-11-2020, anh Cường đi xe đạp điện từ nhà đến nhà em ruột là Dương Thị H (ở thị trấn Gia Lộc) lấy xe ô tô đến TP Hải Dương. Đến khoảng 12h cùng ngày, cháu Dương Khánh L (con gái của anh Cường) không thấy bố về ăn cơm đã gọi điện nhưng không thấy bố nghe máy.

Tiếp đó, từ số điện thoại của anh Cường nhắn lại nội dung “Bố đi đám ma, tối bố về”. Chiều cùng ngày, xuất hiện một số cuộc gọi nhỡ, cháu L gọi lại nhưng không thấy nghe máy.

Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương hỏi cung đối tượng Cao Tài Năng và Vũ Thị Mừng.

Khoảng 16h cùng ngày, từ số máy của anh Cường nhắn nội dung “Tối bố về muộn, không phải chờ, công việc gấp, bố phải đi Nghệ An luôn. Con ở nhà ngoan và học bài nhé”.

Sau đó, anh Cường không về nhà, điện thoại không liên lạc được. Với con gái của anh Cường thì đây là chuyện rất bất thường bởi anh Cường rất ít khi qua đêm, khi cần việc gì luôn gọi điện trực tiếp cho con chứ không nhắn tin.

Qua dữ liệu hình ảnh camera, Cơ quan điều tra phát hiện khoảng 9h ngày 28-11, xe ô tô Mazda CX5 có xuất hiện tại ngõ 200 Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, gần nhà Cao Tài Năng. Chiếc xe đi vào hướng nhà Cao Tài Năng, khoảng 5 phút sau thì đi ra nhưng không nhìn rõ người trong ô tô.

Quá trình nắm tình hình, các đơn vị nghiệp vụ xác định anh Cường đã sang tên xe ô tô cho em gái, sang tên mảnh đất cho bố đẻ. Anh Cường có cho vay lãi và cũng đi vay của một số người. Thời điểm xác minh, anh Cường đang thế chấp ngôi nhà và đất đang sử dụng để vay 1,5 tỷ đồng của một ngân hàng trên địa bàn huyện Gia Lộc. Đồng thời, nhờ vợ chồng em ruột là Dương Thị H (trú tại Gia Lộc) thế chấp xe ô tô mang tên Hoàng Đình Kh (chồng của H) để vay ngân hàng 550 triệu đồng.

Qua xác minh, có dư luận cho rằng anh Cường cho vay lãi nhưng số tiền đi vay nhiều hơn số tiền cho vay nên đã chủ động sang nhượng tài sản để trốn nợ.

Tuy nhiên, xác minh qua gia đình thì không có thông tin cụ thể về việc vay nợ của anh Cường. Gia đình anh cung cấp cho Cơ quan công an giấy tờ mà anh Cường cho Cao Tài Năng và Vũ Thị Mừng vay. Đồng thời, phát hiện những dấu hiệu bất thường của vợ chồng Năng, Mừng.

Quá trình làm việc, vợ chồng Năng, Mừng đều khai không làm việc với anh Cường trong ngày 28-11. Số tiền Năng và Mừng nợ anh Cường chỉ còn 4 triệu đồng. Thế nhưng, gia đình anh Cường lại giữ 4 tờ giấy gốc do Mừng viết vay của anh Cường với tổng số tiền là 2,8 tỷ đồng...

Căn cứ tài liệu thu thập được, các đơn vị nghiệp vụ nhận định: Có thể anh Cường do muốn trốn nợ nên đã đến nhà Cao Tài Năng để đòi nợ, lấy kinh phí đi đường. Anh Cường lên nhà Cao Tài Năng nhưng có thể Năng không có nhà nên sau 5 phút anh đi ra luôn.

Cơ quan công an đã nhiều lần mời những người thân trong gia đình anh Cường, anh em, bạn bè để tìm hiểu quan hệ của anh Cường ở trong huyện, ngoài huyện và ngoài tỉnh, đồng thời trực tiếp hoặc phối hợp với công an các địa phương có người thân của anh Cường xác minh nhưng không có thông tin về anh Cường.

Công an huyện Gia Lộc tiến hành ra thông báo truy tìm chiếc ô tô Mazda CX5. Đồng thời, Cơ quan công an xác minh, ghi lời khai những người có mâu thuẫn với anh Cường và nhiều lần gọi hỏi, ghi lời khai của Cao Tài Năng cùng những người thân của anh ta để xác minh về việc sử dụng thời gian trong ngày 28-11 nhưng không có kết quả.

Tội ác

Sau một thời gian dài chưa làm rõ được bản chất việc anh Dương Công Cường mất tích, Công an tỉnh Hải Dương tập trung lực lượng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, quyết tâm phá án.

Đại tá Phạm Minh Hải, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương huy động CBCS tiếp tục xác minh các mối quan hệ, mâu thuẫn, hoạt động cho vay tiền của anh Cường đối với vợ chồng Cao Tài Năng và những người khác, tiếp tục xác minh lịch trình di chuyển của anh Cường trong ngày 28-11.

Đến ngày 11-6-2021, Công an huyện Gia Lộc phát hiện chiếc ô tô Mazda CX5 của anh Cường để ở khu vực khu đô thị Kim Văn, Kim Lũ, phường Đại Kim, TP Hà Nội, không có người trông coi, quản lý.

Nhận định đây là chứng cứ quan trọng, Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị có liên quan, tiến hành niêm phong xe ô tô, đưa xe về trụ sở tiếp tục xác minh. Qua kiểm tra, khám nghiệm xe ô tô Mazda CX5, bên trong xe có dấu hiệu lau chùi, xóa dấu vết...

Bằng kinh nghiệm nghề nghiệp, Cơ quan công an nhận định nhiều khả năng đây là vụ án mạng, đối tượng sau khi gây án đã tìm cách xóa dấu vết. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương trưng cầu Viện Khoa học kỹ thuật hình sự Bộ Công an khám nghiệm xe ô tô này.

Đồng thời, một tổ công tác tiếp tục xác minh, phát hiện những dấu hiệu nghi vấn của Cao Tài Năng liên quan đến việc mang chiếc xe ô tô của anh Cường lên khu vực đô thị mới Kim Văn... Với những tài liệu thu thập được và kết quả khám nghiệm xe, Cơ quan điều tra nhận định anh Cường đã bị giết hại, sau đó, đối tượng mang ô tô giấu ở Hà Nội.

Dù vỏ bọc được che đậy rất tinh vi nhưng qua con mắt nghiệp vụ của các trinh sát và điều tra viên của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương, những biểu hiện nghi vấn liên quan trực tiếp đến vụ việc anh Cường mất tích, càng thêm rõ nét.

Qua công tác thu thập tài liệu, các thành viên ban chuyên án phát hiện Năng đã 2 lần đi lên Hà Nội và đi qua khu vực đô thị Kim Văn, Kim Lũ, phường Đại Kim - nơi cất giấu chiếc ô tô.

Quá trình này cũng phát hiện đối tượng có biểu hiện bất thường về tâm lý. Căn cứ tài liệu đã thu thập được, ngày 1-7-2021, ban chuyên án xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, phân công điều tra viên, cán bộ, trinh sát có kinh nghiệm triệu tập Cao Tài Năng đến trụ sở làm việc.

Cơ quan điều tra dựng lại hiện trường theo lời khai của Năng.

Qua lời khai của Năng và kết quả điều tra cho thấy, ngày 27-11-2020, anh Cường hẹn Năng sáng hôm sau sẽ lên nhà Năng để lấy số tiền mà anh ta còn nợ.

Sáng 28-11-2020, do nhân viên bán thuốc đi tư vấn sức khỏe theo kế hoạch tại huyện Tứ Kỳ nên Năng đã gọi điện thoại cho anh Cường, hẹn đến cửa hàng thuốc ở 126 Nguyễn Thượng Mẫn để nói chuyện.

Khoảng 9h cùng ngày, anh Cường đến hiệu thuốc gặp Năng, cả hai nói chuyện với nhau ở tầng 1, anh Cường yêu cầu Năng phải trả hết số tiền nợ nhưng Năng không có tiền trả đủ ngay.

Thấy việc khất nợ không được nên Năng nảy ý định cướp mạng sống của anh Cường. Năng bảo anh Cường lên gác xép nói chuyện. Khi nạn nhân lên đến sàn gác xép thì Năng đi phía sau đã bất ngờ dùng một chiếc gậy gỗ đập nhiều nhát vào đầu anh Cường.

Khi phát hiện nạn nhân tử vong, đối tượng lấy chìa khóa chiếc ô tô, điện thoại di động của anh rồi điểu khiển xe của nạn nhân về nhà, thay giày vì có dính máu và đem chiếc ô tô của anh Cường lên giấu tại khu đô thị Kim Văn, Kim Lũ (Hà Nội).

Sau đó, đối tượng tìm nơi chôn xác nạn nhân và tìm được khu đất trống cạnh sông Kim Sơn. Tìm được vị trí trên, Năng trở về nơi gây án, xóa các dấu vết, ném các đồ vật gây án xuống sông Thái Bình, đoạn cầu Hàn...

Khoảng 23h cùng ngày, Năng nói cho vợ biết việc đã sát hại anh Cường, thi thể vẫn để tại hiệu thuốc. Sau đó, hai vợ chồng dùng xe ô tô của gia đình đưa thi thể anh Cường chôn ở vị trí đã đào.

Chiều 29-11-2020, Năng và Mừng lên Hà Nội xóa dấu vết trên xe ô tô của anh Cường.

Trên đường trở về Hải Dương, khi đến giữa cầu Lộ Cương, Năng ném chìa khóa điện của xe xuống sông Kim Sơn rồi về nhà. Sáng 30-11-2020, Năng xin được 2 hộp sơn về sơn lại khu vực tường tiếp giáp cầu thang từ tầng 1 lên gác xép để xóa dấu vết.

Đến khoảng cuối năm 2020, đầu năm 2021, do nghe thông tin khu vực chôn xác anh Cường sắp bị đào đất để trồng cây nên Năng nảy ý định đốt xác nạn nhân nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Năng mua xăng, chuẩn bị các công cụ, phương tiện để đưa thi thể anh Cường đi đốt, hòng xóa chứng cứ.

Dự kiến ngày 18-11, TAND tỉnh Hải Dương sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử vợ chồng bị cáo Cao Tài Năng (SN 1981) và Vũ Thị Mừng (SN 1983, cùng trú tại đường Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, TP Hải Dương) về các tội danh giết người, cướp tài sản, che giấu tội phạm và xâm phạm thi thể, hài cốt xảy ra tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Những tình tiết lần đầu tiên được hé lộ đã phần nào khắc họa cuộc đấu trí của các điều tra viên và trinh sát với những đối tượng phạm tội, đưa sự thật vụ án ra ánh sáng. Đây là chuyên án, vụ án điển hình có nguyên nhân phát sinh tội phạm từ việc cho vay, mượn tiền với lãi suất cao, không có khả năng thanh toán, dẫn đến một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Trong vụ án này, đối tượng phạm tội là người có học thức, quá trình phạm tội có sự chuẩn bị kỹ càng về tâm lý, phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm đánh lạc hướng phát hiện của cơ quan điều tra...

(Còn tiếp)