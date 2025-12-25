Trang Sohu đưa tin ngày 7/9/2020, một sự kiện rúng động đã phá vỡ sự yên bình của ngôi làng ở quận Tức Mặc, Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc). Cậu bé 10 tuổi mất tích cách đó 18 năm được xác nhận đã bị sát hại. Ông Vương - bố của nạn nhân, không kìm được nước mắt sau gần hai thập kỷ mong ngóng vô vọng, bày tỏ hy vọng kẻ sát nhân sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc.

Hưng Hưng (tên nhân vật đã được thay đổi) vốn là một cậu bé ngoan ngoãn, chăm học. Chiều ngày 6/4/2002, em đến nhà bạn chơi như mọi khi nhưng đến giờ cơm tối vẫn không về. Cả gia đình cậu bé lập tức đi tìm khắp làng, nhưng hoàn toàn bặt tin. Trong cơn tuyệt vọng, ông Vương chỉ còn cách thông báo cảnh sát. Trong suốt 18 năm ròng rã, ông dốc hết tiền bạc, đi khắp các tỉnh thành Trung Quốc tìm con, nhưng vẫn không có kết quả. Nỗi đau càng thêm nặng nề khi bố của ông Vương qua đời chỉ 2 tháng sau đó.

Người bố đau đớn tìm con.

Mãi đến năm 2020, cảnh sát địa phương thông báo rằng Hưng Hưng đã bị sát hại ngay từ thời điểm mất tích. Đáng chú ý, nghi phạm là chú họ của cậu bé. Khi đó, khi cả làng cùng nhau tìm kiếm Hưng Hưng, nghi phạm cũng tham gia lực lượng tìm kiếm.

Sau khi gây án, nghi phạm chôn thi thể nạn nhân dưới một ao nước trong làng. Người này từng nổi tiếng hay gây rối và đánh nhau, hiện đã 57 tuổi và không còn nổi loạn như trước. Cảnh sát đã huy động máy xúc để khai quật khu vực được cho là hiện trường, nơi trước đây là ao nước, sau đó bị người dân đổ rác lấp và hình thành một con đường nhựa bên trên.

Sự mất tích bí ẩn của cậu bé 10 tuổi khiến dư luận hoang mang suốt 18 năm và sự thật về tội ác của người thân khiến nhiều người không khỏi chấn động.

Hiện trường vụ án.

Những bài học được rút ra...

Câu chuyện bi thương về Hưng Hưng là một lời nhắc nhở đầy đau xót nhưng cũng vô cùng quý giá cho các bậc cha mẹ về cách dạy dỗ và bảo vệ con cái. Trước hết, nó cho thấy tầm quan trọng của việc quan tâm sát sao và theo dõi con cái, không chỉ về học tập hay lễ phép, mà còn là về lịch trình hàng ngày, bạn bè và môi trường xung quanh. Chỉ một phút lơ là hay một khoảnh khắc chủ quan cũng có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng mà không ai có thể lường trước.

Bên cạnh đó, câu chuyện này nhấn mạnh rằng trẻ em cần được trang bị kỹ năng cảnh giác và tự bảo vệ bản thân từ nhỏ. Chúng cần hiểu rõ những tình huống nguy hiểm, biết cách từ chối, tìm sự giúp đỡ và thông báo ngay cho người lớn đáng tin cậy, kể cả khi nguy cơ đến từ những người quen trong gia đình hay xung quanh. Việc này không chỉ giúp trẻ an toàn hơn, mà còn hình thành cho chúng khả năng độc lập, biết nhận định và tự bảo vệ bản thân trong những hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài kỹ năng sống, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cũng đóng vai trò then chốt. Khi trẻ cảm thấy thoải mái chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, từ những chuyện nhỏ nhặt đến những mối quan hệ xã hội, nguy cơ bị tổn thương sẽ được giảm thiểu đáng kể. Cha mẹ cần lắng nghe mà không phán xét, tạo ra một không gian an toàn để con tin tưởng bày tỏ và nhờ sự trợ giúp khi cần. Đồng thời, câu chuyện cũng nhắc nhở rằng, cha mẹ cần quan sát và đánh giá hành vi của những người xung quanh con, kể cả người thân, để kịp thời nhận ra những dấu hiệu bất thường và phòng ngừa rủi ro từ sớm.

Câu chuyện của Hưng Hưng cũng là minh chứng cho sức mạnh của tình yêu thương, sự kiên nhẫn và hy vọng của cha mẹ. Suốt gần hai thập kỷ, cha mẹ em không từ bỏ, dốc hết tiền bạc, thời gian và tâm sức để tìm kiếm con, mặc dù kết quả cuối cùng là một bi kịch không thể tránh khỏi.

Điều này nhắc nhở rằng, nuôi dạy con không chỉ là dạy chữ nghĩa, lễ nghi hay thành tích học tập, mà còn cần phải xây dựng cho trẻ một nền tảng kỹ năng sống vững chắc, một môi trường an toàn và tin cậy, nơi con cảm thấy được bảo vệ, yêu thương và đủ tự tin để đối diện với thế giới xung quanh. Câu chuyện đau lòng này, dù thương tâm, vẫn để lại những bài học quý giá mà bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng nên suy ngẫm và áp dụng trong hành trình nuôi dạy con cái.

Theo Sohu