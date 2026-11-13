Cảnh sát đã công bố ảnh chiếc xe tình nghi là phương tiện gây án.

Ngay cả sau cái chết của kẻ tình nghi, các cuộc điều tra về vụ việc bé gái 13 tuổi Lisa T. đến từ Berlin-Marzahn – người ban đầu được báo mất tích và sau đó được phát hiện đã tử vong – vẫn đang tiếp tục.

Vào chiều muộn thứ Tư giờ địa phương (11/11), cảnh sát và văn phòng công tố đã công bố hình ảnh về một chiếc xe tình nghi là phương tiện gây án trong một thông cáo báo chí chung. Trong ảnh là một chiếc xe ô tô dòng estate (station wagon) màu bạc, hiệu Citroën C5, có kính cửa sổ phía sau được dán tối màu. Chiếc xe mang biển số Ba Lan. Theo thông tin từ một phát ngôn viên của văn phòng công tố trả lời đài rbb, các nhà điều tra không cho rằng chiếc xe này bị trộm.

Các điều tra viên kỳ vọng thu thập manh mối về chiếc xe

Thông qua thông cáo này, cảnh sát và cơ quan công tố muốn thu thập thêm các manh mối về phương tiện nói trên – đồng thời kêu gọi sự trợ giúp từ nhân chứng. Bất kỳ ai nhìn thấy chiếc xe này trước ngày 8 tháng 11 tại Berlin, Brandenburg, và đặc biệt là khu vực Bad Freienwalde cùng Altglietzen (huyện Märkisch-Oderland), đều được yêu cầu trình báo. Các thông tin về những người ngồi bên trong hoặc người sử dụng chiếc xe này cũng rất cần thiết.

Cho đến nay, đã có hơn 200 thông tin từ người dân gửi đến. Các nhà điều tra đang tiến hành xác minh những nguồn tin này, như một phát ngôn viên của văn phòng công tố cho biết theo yêu cầu của Thông tấn xã Đức (dpa) vào thứ Năm (12/11). Tuy nhiên, vị này không đưa ra bình luận nào về chất lượng của các thông tin trên.

Hình ảnh chiếc xe cảnh sát tìm thấy

Nghi phạm tử vong tại bệnh viện

Bé gái 13 tuổi được phát hiện đã tử vong vào Chủ Nhật tuần trước tại một ngôi nhà bỏ hoang ở Altglietzen (một khu phố thuộc thành phố Bad Freienwalde) sau nhiều ngày tìm kiếm. Nghi phạm, một nam thanh niên 22 tuổi, cũng được tìm thấy ở đó trong tình trạng bị thương nặng. Hắn được cho là đã tự sát bằng súng nhưng bất thành. Vào sáng thứ Tư (11/11), hắn đã tử vong tại bệnh viện do những vết thương quá nặng.

Cơ quan công tố cho biết mặc dù không thể tiếp tục tiến hành tố tụng đối với một người đã chết, nhưng mục đích hiện tại là làm sáng tỏ vụ án và tái hiện lại diễn biến sự việc. Các biện pháp bao gồm tiếp tục rà soát vật chứng và lấy lời khai nhân chứng.

Vào thứ Năm, văn phòng công tố thông báo rằng quá trình khám nghiệm tử thi đối với nghi phạm đã hoàn tất. Theo đó, người đàn ông này tử vong do hậu quả của vết thương do đạn bắn vào đầu. Đại diện cơ quan công tố, ông Michael Petzold, tuyên bố: "Không có dấu hiệu nào cho thấy có sự can thiệp của người thứ ba (án mạng do người khác gây ra)."

Tiền án và quá trình điều tra về tội phạm ấu dâm

Vào thứ Ba, người ta cũng đã biết rằng nghi phạm vừa bị kết án tù treo ngay trước thời điểm xảy ra vụ án. Vụ việc liên quan đến một sự việc ở Bayern, khi người đàn ông này chạy trốn sự kiểm tra của cảnh sát và đâm vào nhiều xe ô tô khác, khiến hai người bị thương nhẹ.

Ngoài ra, hắn ta cũng không có giấy phép lái xe. Các tội danh mà hắn bị kết án bao gồm cả vi phạm luật vũ khí. Thêm vào đó, từ đầu năm 2025, người đàn ông này đã bị điều tra với tình nghi mua bán và tàng trữ văn hóa phẩm đồi trụy trẻ em. Vào tháng 3 năm 2025, các thiết bị lưu trữ dữ liệu chứa nội dung vi phạm đã bị thu giữ từ người này.

Nguồn: Tagesschau