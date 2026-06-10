Vụ AEON Mall Long Biên: Bất ngờ việc làm ăn của 'ông trùm' bán lẻ tại Việt Nam

Bình quân mỗi ngày, hệ thống trung tâm thương mại của AEON tại Việt Nam mang về hơn 2 tỷ đồng lợi nhuận. Thị trường Việt Nam cho thấy hiệu quả lợi nhuận tốt nhất khu vực. AEON đang triển khai các dự án mới tại Thanh Hóa, Hạ Long - Quảng Ninh và Đồng Nai.

Doanh thu hơn 3.000 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính năm tài khóa 2024 của AEON Mall (giai đoạn từ tháng 3/2024 đến hết tháng 2/2025), Việt Nam tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu lợi nhuận thị trường nước ngoài.

Cụ thể, doanh thu hoạt động của AEON Mall đạt 449,7 tỷ yên, tăng 6,3% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận hoạt động đạt 52,1 tỷ yên, tăng 12,4%.

Báo cáo tài chính năm tài khóa 2024 của AEON Mall. Ảnh chụp màn hình.

Tại Việt Nam, AEON Mall tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Doanh thu đạt khoảng 17,3 tỷ yên (hơn 3.000 tỷ đồng), tăng khoảng 13,5% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận đạt hơn 4,2 tỷ yên (khoảng 730 tỷ đồng), tăng 8,6%.

Theo đó, bình quân mỗi ngày, hệ thống trung tâm thương mại của AEON tại Việt Nam mang về 2 tỷ đồng lợi nhuận.

Đáng chú ý, Việt Nam tiếp tục là thị trường nước ngoài lớn thứ 2 của AEON Mall, chỉ sau Trung Quốc, đồng thời nằm trong nhóm thị trường có hiệu quả lợi nhuận tốt nhất khu vực Đông Nam Á.

AEON là một trong những tập đoàn bán lẻ lớn nhất châu Á hiện nay. Báo cáo kết quả tài chính của tập đoàn cũng ghi nhận những thông tin tích cực về tình hình kinh doanh tại Việt Nam.

AEON tiếp tục mở rộng hiện diện tại Việt Nam với nhiều dự án mới. Trong đó có “AEON Tạ Quang Bửu” (Quận 8, TPHCM) và “AEON Mall Huế” tại thành phố Huế đã được khai trương.

Khách hàng mua sắm tại Aeon. Ảnh: Việt Linh.

Bên cạnh đó, các dự án “AEON Mall Thanh Hóa” và “AEON Mall Hạ Long” đang được triển khai, dự kiến khai trương trong nửa cuối năm nay. Tại Đồng Nai, AEON cũng đã ký thỏa thuận sơ bộ với Tập đoàn Việt Phát để phát triển một trung tâm thương mại mới.

AEON chính thức tìm hiểu thị trường Việt Nam từ năm 2009 và thành lập Công ty AEON Việt Nam vào tháng 10/2011, đầu tư vào nhiều lĩnh vực kinh doanh bán lẻ, khai trương trung tâm mua sắm đầu tiên vào năm 2014 - AEON Tân Phú Celadon.

Các trung tâm mua sắm AEON ở Việt Nam chủ yếu ở các thành phố lớn là Hà Nội, TPHCM và một số tỉnh thành lân cận. Bên cạnh đó, AEON Việt Nam còn vận hành Siêu thị vừa và nhỏ AEON MaxValu tại khu vực Hà Nội; các cửa hàng chuyên doanh như Glam Beautique, AEON Bicycle, AEON Petemo trên toàn quốc và trang Thương mại điện tử AEON Eshop.

AEON khẩn trương rà soát, phối hợp với cơ quan chức năng

Tối 7/6, trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại việc 2 nam giới nhận là nhân viên an ninh siêu thị AEON Mall Long Biên (Hà Nội) chặn người phụ nữ, kiểm tra tài sản vì nghi ngờ trộm đồ.

Theo thông tin chia sẻ trên mạng xã hội , vào tối cùng ngày, người phụ nữ cùng con nhỏ vào siêu thị, mua sắm đồ tại cửa hàng ở tầng 2 và 3. Đến khoảng hơn 21h, người phụ nữ ra về, khi di chuyển ngang qua bãi xe máy thì có 2 nam giới mặc quần áo dân sự chặn lại thông báo nghi ngờ người phụ nữ "ăn cắp đồ".

Mặc dù người phụ nữ đã trình bày bản thân mua đồ có hóa đơn đầy đủ và cho kiểm tra tại chỗ, nhưng vẫn bị yêu cầu lên xe ô tô đưa đến công an phường. Do quá hoảng sợ, người phụ nữ đã hô hoán "bắt cóc". Khi một số người dân đến thì một trong 2 nam thanh niên mới lôi tấm thẻ có chữ "an ninh" ra đeo.

Hình ảnh cắt từ video chia sẻ trên mạng xã hội.

Sau khi kiểm tra tại chỗ, hàng hóa của người phụ nữ mua đều có hóa đơn đầy đủ. Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Trước những thông tin liên quan đến sự việc xảy ra tại AEON Mall Long Biên, AEON Mall Việt Nam cho biết đang nỗ lực làm việc với khách hàng để gửi lời xin lỗi trực tiếp

“Đặc biệt, trước các phản ánh liên quan đến thái độ, tác phong của nhân viên, chúng tôi xin lỗi và nghiêm túc ghi nhận những hành vi hoặc cách thức giao tiếp chưa phù hợp, đã khiến khách hàng cảm thấy không được tôn trọng, hoặc không hài lòng trong quá trình tham quan và mua sắm tại trung tâm thương mại.

Ngay khi có thông tin về vụ việc, chúng tôi đã và đang khẩn trương rà soát, tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng nhằm xác minh đối với những nội dung được phản ánh”, AEON Mall Việt Nam thông báo.

Công an phường Long Biên đang xác minh, làm rõ sự việc nói trên.