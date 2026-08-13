Vụ Á hậu bị bắt cóc tại Philippines cách đây 3 năm: Mẹ ruột lên tiếng phủ nhận thông tin con gái tử vong

MXH đang đồn nàng Á hậu đã tử vong sau khi bị bắt cóc ở Philippines.

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều thông tin liên quan đến Khổng Lệ Mai (Athena Li Ya) - Á hậu 2 khu vực Macau (Trung Quốc) của cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 2021 - người bị mất tích cách đây 3 năm. Nhiều người cho rằng, cô rơi vào tay của băng đảng buôn người và đã bị sát hại tàn nhẫn sau khi đám thủ ác đòi tiền chuộc người nhà. Cộng đồng mạng bày tỏ sự xót xa tột độ cho số phận của người đẹp 9X, vì trót tin nhầm "bạn đểu" mà bị bắt cóc tại Philippines và dẫn đến cái kết thương tâm.

Tuy nhiên, mới đây, bà Viên - mẹ của Khổng Lệ Mai lại bất ngờ lên tiếng phủ nhận thông tin con gái tử vong. Bà khẳng định gia đình chưa nhận được tin báo tử của con gái hay bất cứ thông tin mới nào về vụ mất tích của Khổng Lệ Mai.

Mẹ Á hậu nghẹn ngào chia sẻ, Khổng Lệ Mai là con gái một trong nhà. Suốt 3 năm con mất tích, bà luôn sống trong đau khổ đến tột cùng, lại không biết giải thích ra sao khi thấy những thông tin về cái chết của con gái lan truyền rộng rãi trên MXH. Giờ đây, mẹ Khổng Lệ Mai lên tiếng khẳng định, con gái bà vẫn đang mất tích cứ chưa tử vong, đồng thời bày tỏ mong muốn netizen cũng như giới truyền thông ngừng lan truyền những thông tin thất thiệt.

Đồng thời, trang Sohu cũng cho biết, chưa có bất cứ thông báo chính thức nào của cơ quan chức năng Trung Quốc và Philippines về vụ án của Khổng Lệ Mai.

Khổng Lệ Mai là Á hậu 2 trong một cuộc thi sắc đẹp tại Trung Quốc (Ảnh: Sohu).

Gần đây có nhiều thông tin cho biết cô đã bị sát hại, khiến dân tình thương tiếc không thôi. Tuy nhiên, mẹ Khổng Lệ Mai đã bác bỏ điều này (Ảnh: Sohu).

Khổng Lệ Mai không chỉ là Á hậu 2 trong cuộc thi sắc đẹp tại Trung Quốc mà còn là một blogger/người mẫu có hơn 1,2 triệu người theo dõi trên MXH.

Theo một số nguồn tin, tháng 6/2023, Khổng Lệ Mai đã rơi vào cái bẫy được dàn dựng tinh vi của người bạn thân Lý Nhất Phi và đồng lõa. Cụ thể, mẹ nuôi của Lý Nhất Phi đã gọi điện thoại cho Khổng Lệ Mai, khóc lóc nói rằng Lý Nhất Phi đang đau khổ vì thất tình. Bản thân Lý Nhất Phi thì lấy lý do suy sụp tinh thần, liên tục nài nỉ nàng hậu đến Philippines du lịch giải khuây cùng mình. Tuy nhiên, sau khi Khổng Lệ Mai lên máy bay, Lý Nhất Phi lại viện cớ mình có việc đột xuất và không đi cùng.

Ngay khi vừa đặt chân xuống Manila, Khổng Lệ Mai đã bị 1 băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia khống chế và bắt đi. Gia đình nữ người mẫu đã trình báo cơ quan chức năng về việc cô bị bắt cóc ở nước ngoài nhưng suốt 3 năm qua vẫn chưa tìm được tung tích.

Có nguồn tin cho biết cô bị đưa đến công ty lừa đảo ở Campuchia, cũng có người rỉ tai rằng Khổng Lệ Mai bị bán vào khu “đèn đỏ”, phải chịu khổ đủ đường. Tuy nhiên, chưa có bất cứ nguồn chính thống nào xác nhận điều này.

Nàng Á hậu bị bạn thân lừa bán đầy tức tưởi (Ảnh: Sohu).

Ngày 20/7 vừa qua, Lưu Hãn Văn - kẻ cầm đầu băng nhóm buôn người xuyên quốc gia đã bị dẫn độ từ Mỹ về Trung Quốc. Có thông tin cho biết gã có liên quan đến vụ án bắt cóc Khổng Lệ Mai và là một trong những kẻ thủ ác đã ra tay tàn nhẫn sát hại nàng Á hậu sau khi đòi khoản tiền chuộc lên tới 800.000 NDT (3 tỷ đồng).

Tuy nhiên, sau những chia sẻ của mẹ Khổng Lệ Mai, dân tình đều hi vọng đây không phải sự thật. Mặc dù đã mất tích suốt 3 năm ròng rã nhưng có lẽ nàng Á hậu vẫn an toàn về tính mạng và đang chờ đợi được giải cứu.

Có nguồn tin cho rằng Khổng Lệ Mai nằm trong danh sách nạn nhân của tay trùm buôn người khét tiếng vừa bị dẫn độ về Trung Quốc (Ảnh: Sohu).

Tuy nhiên, mẹ Á hậu và cơ quan chức năng đều cho biết chưa có thông tin xác thực về việc này (Ảnh: Sohu).

Nguồn: Sohu