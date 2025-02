Công an tỉnh An Giang ngày 5/2 cho biết, Công an thị xã Tịnh Biên đang củng cố hồ sơ, làm việc với các đối tượng có liên quan trong vụ gây rối trật tự công cộng và có dấu hiệu cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích xảy ra tại khu vực chùa Kim Tiên (địa chỉ ở tổ 13, khóm Phú Hòa, phường An Phú, thị xã Tịnh Biên).

Thông tin trên tờ Lao Động cho biết, cơ quan công an kêu gọi các đối tượng có liên quan nhanh chóng liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tịnh Biên đầu thú, để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Trước đó, vào sáng 3/2 (tức mùng 6 Tết), Công an phường An Phú, thị xã Tịnh Biên tiếp nhận tin báo của ông Nguyễn Phú Cường (SN 1962; ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về việc bị cướp giật tài sản và cố ý gây thương tích xảy ra tại chùa Kim Tiên, phường An Phú nên đã đến hiện trường kiểm tra, xác minh và làm việc với các nạn nhân.

Kể lại với báo SGGP, ông Cường cho biết vào thời gian trên, ông và gia đình đi lễ tại chùa Kim Tiên. Khi đang di chuyển trong chùa, ông Cường bất ngờ bị một nhóm khoảng 50 nam nữ đeo khẩu trang, áp sát, xô đẩy gây hỗn loạn.

Nhóm các đối tượng nghi dàn cảnh để cướp tài sản - Ảnh cắt từ clip

Bất ngờ nhóm người này lợi dụng đám đông xô đẩy rồi đè ông xuống đất và cướp một sợi dây chuyền vàng (trị giá 3,6 triệu đồng), cùng số tiền mặt khoảng 12 triệu đồng.

Khi ông la lớn để kêu cứu, nhóm cướp không chỉ tấn công ông mà còn vây đánh gia đình nạn nhân rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Theo báo cáo ban đầu từ Công an phường An Phú, vụ tấn công khiến ít nhất 5 người bị thương. Trong đó, ông Cường bị nhiều vết thương trên cơ thể, bầm tím lớn trên vai, một vết rách da sâu tại cánh tay trái và nhiều vết trầy xước. Số tài sản mà ông Cường mất là khoảng 15 triệu đồng.

Công an phường sau khi ghi nhận thông tin đã chuyển hồ sơ vụ cướp giật tài sản đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tịnh Biên để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.