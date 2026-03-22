HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vụ 5 cha con tự tử vì nghèo đói rúng động Hàn Quốc: Xót xa chiếc bình sữa đặt trước di ảnh 4 đứa trẻ

Chi Chi |

Lễ đưa tang của 5 cha con tại Ulsan với những đứa trẻ phải rời bỏ thế gian trong cảnh nghèo khó khi còn chưa hiểu chuyện - đã được cử hành trong nước mắt tại nhà tang lễ một bệnh viện ở Ulsan vào ngày 22 tháng 3 năm 2026. Buổi lễ diễn ra trong không khí tĩnh lặng với sự hiện diện của chỉ vài người thân trong gia đình.

Dẫn đầu đoàn đưa tang là 4 bài vị của bốn anh em (ba bé gái 7 tuổi, 5 tuổi, 3 tuổi và một bé trai 5 tháng tuổi), theo sau là linh cữu của người cha (34 tuổi). Người mẹ tên Kim (35 tuổi), người vừa được tạm thích phóng từ trại giam để lo hậu sự cho gia đình, chỉ biết nức nở nghẹn ngào đi theo đoàn xe. Suốt những ngày tang lễ, không gian nơi đây bao trùm sự vắng lặng; không có nhiều khách viếng thăm, cũng chẳng có những lẵng hoa chia buồn thường thấy.

Di ảnh ngây thơ và nỗi lòng người mẹ

Trong bức di ảnh thờ, người cha ôm chặt đứa con út trong bọc tã, phía trước là ba cô con gái nhỏ đang hồn nhiên tạo dáng tay chữ V hoặc tinh nghịch trỏ tay lên má. Đặt trước di ảnh là những loại trái cây mà các bé yêu thích khi còn sống, một chiếc bình sữa cho bé út 5 tháng tuổi và lon cà phê mà người cha thường uống.

Bà Kim, người thân duy nhất mặc tang phục chịu tang, đã khóc ngất khi nhắc về các con: "Các con tôi đều rất tươi sáng và ngoan ngoãn, dù không may gặp phải cha mẹ kém cỏi nên đã phải lớn lên trong khó khăn. Trái tim tôi thắt lại vì thậm chí chưa thể chăm lo cho các con một bữa cơm tử tế đã phải tiễn biệt thế này". Bà cầu nguyện rằng ở thế giới bên kia, các con sẽ không còn bị đói, được ăn ngon và làm tất cả những gì mình thích.

Góc khuất sau bi kịch nghèo đói

Nói về người chồng quá cố, bà Kim chia sẻ ông vốn mồ côi cha mẹ từ nhỏ, thể hình gầy yếu nên gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm. Ông thường bộc lộ triệu chứng trầm cảm với những câu nói tuyệt vọng như "Thế gian này chẳng có ai để tin tưởng" hay "Tôi có nói ra thì ai thèm nghe".

Trước đó, vào ngày 18 tháng 3, thi thể của người cha và 4 người con đã được tìm thấy tại một căn nhà ở huyện Ulju. Nguyên nhân tử vong được xác định là ngộ độc khí CO. Cảnh sát nhận định, sau khi người vợ bị tạm giam vì liên quan đến tội danh tài chính, người chồng đã một mình nuôi 4 con nhỏ và rơi vào cảnh túng quẫn dẫn đến bi kịch.

Đáng chú ý, dù chính quyền địa phương từng hướng dẫn ông làm thủ tục xin trợ cấp sinh hoạt cơ bản, nhưng ông đã không nộp đơn. Vụ việc đau lòng này đang thúc đẩy Chính phủ Hàn Quốc và chính quyền các cấp thắt chặt hệ thống hỗ trợ phúc lợi, đặc biệt là cải thiện quy trình "xin trợ cấp" để chủ động tiếp cận những đối tượng yếu thế.

Nguồn: Nate, Jnilbo

Tags

Hàn Quốc

gia đình

cha con

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại