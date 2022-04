Vụ 4 nữ sinh lớp 8 đuối nước thương tâm: Cả 4 thi thể đã được tìm thấy

Ngày 26/4, lãnh đạo UBND xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn, Nghệ An) cho biết, hiện cả 4 nạn nhân trong vụ đuối nước tại đập Khe Giang đều đã được tìm thấy. Sau khi làm các thủ tục, thi thể các em đã được bàn giao cho gia đình.



Ngày 26/4, chính quyền địa phương đang phối hợp với 4 gia đình tổ chức mai táng cho 4 nạn nhân theo phong tục tập quán.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Được biết, 4 nạn nhân bị đuối nước đều học lớp 8 trường THCS Nghĩa Lộc và trú trên địa bàn 2 xóm Thịnh Hồng và xóm Tân Lập. Các em đều có hoàn cảnh khá khó khăn.

Danh tính 4 nạn nhân tử vong gồm: H.Q.T.; V.T.T.M; N.H.G và H.T.L.A., đều sinh năm 2008.

"Vụ việc xảy ra chúng tôi lấy làm đau lòng, thành thật xin được chia buồn với gia đình các cháu", lãnh đạo xã Nghĩa Lộc chia sẻ.

Hiện thi thể 4 nạn nhân đã được tìm thấy và làm lễ mai táng theo phong tục địa phương.

Trước đó, khoảng 14h ngày 25/4, 6 nữ sinh rủ nhau ra đập Khe Giang (xã Nghĩa Lộc) để tắm. Quá trình tắm, các em không may sảy chân xuống vũng nước sâu nên chới với. 2 trong số đó may mắn đã đi được vào vùng nước cạn, lên bờ an toàn.

Cơ quan chức năng và người dân tìm kiếm thi thể 4 nạn nhân đuối nước

https://soha.vn/vu-4-nu-sinh-lop-8-duoi-nuoc-thuong-tam-ca-4-thi-the-da-duoc-tim-thay-20220426093928071.htm