Vụ 4 học sinh đuối nước thương tâm ở Đắk Lắk: Đã tìm thấy thi thể em học sinh còn lại

Cao Nguyên
Đến 21 giờ, lực lượng chức năng của xã Hòa Mỹ đã tìm thấy thi thể em học sinh cuối cùng

Tối 16-5, UBND xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo nhanh về vụ đuối nước thương tâm trên địa bàn xã khiến 4 học sinh tử vong tại khu vực Sông Bánh Lái, thôn Ngọc Lâm 1.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, người dân phát hiện xe đạp và quần áo của các em để lại bên bờ sông nên trình báo chính quyền địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, UBND xã Hòa Mỹ đã huy động lực lượng Công an xã, Ban CHQS xã, lực lượng xung kích cùng người dân khẩn trương tổ chức tìm kiếm.

Đến 21 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 4 em học sinh gồm: Nguyễn Anh Hào (SN 2017), Nguyễn Gia Bảo (SN 2015), Nguyễn Nhật Bảo (SN 2012) và Nguyễn Bảo Phúc (SN 2015), cùng trú tại thôn Ngọc Lâm 1, xã Hòa Mỹ.

Hiện lực lượng chức năng đang phối hợp khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Chính quyền địa phương cùng các đoàn thể đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân lo hậu sự.

Lực lượng chức năng tìm kiếm 4 em học sinh bị đuối nước tại xã Hòa Mỹ

Việt Nam sắp hợp long công trình 3.500 tỷ đồng tĩnh không cao nhất cả nước, nối thông Đông - Tây

Giây phút trực thăng cứu sống 11 người lên đất trên biển Florida sau nhiều giờ

Cái kết cho nam thanh niên đấm dã man CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Người phụ nữ duy nhất được ông Putin tự lái xe đón tới Điện Kremlin là ai?

Khung cảnh 'khó tin' ở dự án 1.166 tỷ đồng thi công khẩn cấp, giúp ‘giải cứu’ Hà Nội trước mùa mưa bão

Nóng: CSGT 'điểm mặt' 3 thanh niên dùng dép đánh người đi đường vi phạm tới 7 lỗi

Thót tim cảnh đấu súng giữa gã đàn ông và cảnh sát trên đường phố

Phơi thóc giữa đường, người phụ nữ cầm bồ cào đập chặn xe ô tô đi qua

