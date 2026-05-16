Thi hành lệnh bắt tạm giam môi giới Đinh Thế Hiển SN 1988

Ngày 8/5 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Thế Hiển (SN 1988) thường trú tại phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phát hiện một số đối tượng lợi dụng nền tảng mạng xã hội để tổ chức hoạt động môi giới mại dâm trực tuyến.

Thủ đoạn của các đối tượng là đăng tải các hình ảnh, video khêu gợi, công khai giá “dịch vụ” nhằm tiếp cận, lôi kéo và tìm kiếm khách hàng có nhu cầu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định đối với Đinh Thế Hiển (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định Đinh Thế Hiển và một số đối tượng khác có sự cấu kết trong việc điều phối các cô gái bán dâm. Khi khách có nhu cầu, các đối tượng trực tiếp thỏa thuận mức giá cụ thể trước khi điều động người đến các cơ sở lưu trú để thực hiện hành vi.

Lực lượng chức năng bắt quả tang các đôi nam nữ tại một số khách sạn trên địa bàn (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, đêm 17/4, Phòng Cảnh sát hình sự đã chia nhiều mũi trinh sát, đồng loạt tiến hành đột kích vào 2 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng.

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Qua đấu tranh, các đôi nam nữ thừa nhận thực hiện hành vi dưới sự điều hành, môi giới của Hiển cùng đồng bọn.

Đáng chú ý, đây là đường dây có mức giá giao dịch khá cao. Đối với khách trong nước, mức giá là 2 triệu đồng/lượt. Đặc biệt, đối với khách mua dâm là người nước ngoài, mức giá dao động từ 6 đến 8 triệu đồng/lượt.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.