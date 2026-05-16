HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thi hành lệnh bắt tạm giam môi giới Đinh Thế Hiển SN 1988

Duy Anh
|

Cơ quan chức năng xác định, Đinh Thế Hiển là người điều hành, môi giới trong một đường dây mại dâm vừa bị triệt phá.

Ngày 8/5 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Thế Hiển (SN 1988) thường trú tại phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phát hiện một số đối tượng lợi dụng nền tảng mạng xã hội để tổ chức hoạt động môi giới mại dâm trực tuyến.

Thủ đoạn của các đối tượng là đăng tải các hình ảnh, video khêu gợi, công khai giá “dịch vụ” nhằm tiếp cận, lôi kéo và tìm kiếm khách hàng có nhu cầu.

Thi hành lệnh bắt tạm giam môi giới Đinh Thế Hiển SN 1988 - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định đối với Đinh Thế Hiển (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định Đinh Thế Hiển và một số đối tượng khác có sự cấu kết trong việc điều phối các cô gái bán dâm. Khi khách có nhu cầu, các đối tượng trực tiếp thỏa thuận mức giá cụ thể trước khi điều động người đến các cơ sở lưu trú để thực hiện hành vi.

Thi hành lệnh bắt tạm giam môi giới Đinh Thế Hiển SN 1988 - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng bắt quả tang các đôi nam nữ tại một số khách sạn trên địa bàn (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, đêm 17/4, Phòng Cảnh sát hình sự đã chia nhiều mũi trinh sát, đồng loạt tiến hành đột kích vào 2 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng.

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Qua đấu tranh, các đôi nam nữ thừa nhận thực hiện hành vi dưới sự điều hành, môi giới của Hiển cùng đồng bọn.

Đáng chú ý, đây là đường dây có mức giá giao dịch khá cao. Đối với khách trong nước, mức giá là 2 triệu đồng/lượt. Đặc biệt, đối với khách mua dâm là người nước ngoài, mức giá dao động từ 6 đến 8 triệu đồng/lượt.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thi hành lệnh bắt tạm giam môi giới Đinh Thế Hiển SN 1988 - Ảnh 3.
Bắt và khám xét nơi ở của "chuyên gia in ấn" Lê Thế Hải SN 1989
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

môi giới mại dâm

Môi giới

khám xét

Hay độc lạ

Thi hành Lệnh bắt tạm giam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Việt Nam sắp hợp long công trình 3.500 tỷ đồng tĩnh không cao nhất cả nước, nối thông Đông - Tây

Việt Nam sắp hợp long công trình 3.500 tỷ đồng tĩnh không cao nhất cả nước, nối thông Đông - Tây

01:28
Giây phút trực thăng cứu sống 11 người lên đất trên biển Florida sau nhiều giờ

Giây phút trực thăng cứu sống 11 người lên đất trên biển Florida sau nhiều giờ

00:39
Cái kết cho nam thanh niên đấm dã man CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Cái kết cho nam thanh niên đấm dã man CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn

00:33
Người phụ nữ duy nhất được ông Putin tự lái xe đón tới Điện Kremlin là ai?

Người phụ nữ duy nhất được ông Putin tự lái xe đón tới Điện Kremlin là ai?

01:10
Khung cảnh 'khó tin' ở dự án 1.166 tỷ đồng thi công khẩn cấp, giúp ‘giải cứu’ Hà Nội trước mùa mưa bão

Khung cảnh 'khó tin' ở dự án 1.166 tỷ đồng thi công khẩn cấp, giúp ‘giải cứu’ Hà Nội trước mùa mưa bão

01:29
Nóng: CSGT 'điểm mặt' 3 thanh niên dùng dép đánh người đi đường vi phạm tới 7 lỗi

Nóng: CSGT 'điểm mặt' 3 thanh niên dùng dép đánh người đi đường vi phạm tới 7 lỗi

00:39
Thót tim cảnh đấu súng giữa gã đàn ông và cảnh sát trên đường phố

Thót tim cảnh đấu súng giữa gã đàn ông và cảnh sát trên đường phố

00:41
Phơi thóc giữa đường, người phụ nữ cầm bồ cào đập chặn xe ô tô đi qua

Phơi thóc giữa đường, người phụ nữ cầm bồ cào đập chặn xe ô tô đi qua

01:04
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại