Vụ 314 học viên trốn trại cai nghiện ở An Giang: Công an tạm giữ 9 người cầm đầu

QUANG HUY |

9 người cầm đầu, có hành vi gây rối trong vụ 314 học viên bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở An Giang bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Thông tin từ Công an An Giang, đến 8h ngày 7/10, có 292 trong tổng số 314 học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 ấp Kiên Hảo, xã Mỹ Thuận, quay trở lại cơ sở. Công an đã tạm giữ 9 người cầm đầu, có hành vi gây rối trật tự công cộng để phục vụ công tác điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh tiếp tục rà soát, chốt chặn, phối hợp công an các tỉnh, thành để truy tìm, vận động số học viên còn lại.

Vụ 314 học viên trốn trại cai nghiện ở An Giang: Công an tạm giữ 9 người cầm đầu- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng xuyên đêm truy bắt người cai nghiện trốn trại.

Công an tỉnh An Giang phối hợp các ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không bao che, tiếp tay, yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải không chở thuê hoặc giúp sức cho số học viên còn lại bỏ trốn.

Trước đó, trưa 5/10, một nhóm học viên tại cơ sở trên không chấp hành nội quy, xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, gây rối trật tự.

Lợi dụng tình hình, một số học viên quá khích đã kích động, lôi kéo người khác chống lại lực lượng làm nhiệm vụ, phá rào bỏ trốn ra ngoài. Có 314 học viên rời khỏi cơ sở.

Vụ 314 học viên trốn trại cai nghiện ở An Giang: Công an tạm giữ 9 người cầm đầu- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng xuyên đêm truy tìm người cai nghiện trốn trại.

Nhiều hình ảnh, video ghi lại cảnh nhóm học viên di chuyển qua các cánh đồng, tuyến đường ở huyện Chợ Mới đã được camera của người dân ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cùng Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo xử lý, huy động 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời tổ chức truy tìm, vận động các học viên quay trở lại.

Đến 8h sáng 6/10, có 252/314 học viên trở về cơ sở.

Tags

công an hà nội

Công an tỉnh An Giang

học viên

trốn trại

cai nghiện

