Vụ 3 người tử vong trên đường: Đã xác định nguyên nhân ban đầu

Liên quan đến vụ việc phát hiện 3 thanh niên tử vong trên đường lúc nửa đêm, sáng 25/1, báo Công an nhân dân dẫn thông tin tử cơ quan chức năng cho biết, vào lúc khoảng 0h30 phút cùng ngày, có một nhóm thanh niên ở xã Bắc Trạch tỉnh Quảng Trị vào phường Đồng Hới tỉnh Quảng Trị để chơi, sau đó rủ thêm một số đối tượng (gồm 11 đối tượng) đi 5 xe mô tô trên đường Võ Nguyên Giáp.

Khi nhóm trên đến địa điểm thuộc tổ dân phố Hà Dương, phường Đồng Hới, các đối tượng điều khiển phương tiện chạy ẩu va chạm với nhau dẫn đến tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Người lao động).

Vụ tai nạn làm 3 người chết tại hiện trường gồm: Hoàng Đăng Tuấn Anh (SN 2008), trú TDP 9 phường Đồng Thuận; Nguyễn Minh Tài (SN 2010), trú thôn Quyết Thắng, xã Bắc Trạch và Nguyễn Gia Bảo (SN 2010), trú thôn Thanh Xuân, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Hai người bị thương gồm: Lưu Duy Tân (SN 2009) và Lưu Anh Tuấn (SN 2011), cùng trú thôn Tiền Phong, xã Bắc Trạch đang cấp cứu ở Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới.

Trước đó, theo thuật lại trên tờ Người lao động, vào khoảng thời gian trên, tại tuyến đường Võ Nguyên Giáp ở bán đảo Bảo Ninh thuộc phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, người dân tá hoả phát hiện có 3 người nằm bất động trên mặt đường, đã tử vong. Hai người khác trong tình trạng bị thương được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Tại khu vực xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng ghi nhận nhiều vật dụng nghi liên quan như bình xịt hơi cay, dao, vỏ chai bia; một xe máy bị hư hỏng phần đầu, nằm gần vị trí các nạn nhân.

Ngoài ra, theo miêu tả trên báo VnExpress, khu vực 3 người tử vong là tuyến đường ven biển, 2 bên có một số khu nghỉ dưỡng, không có nhà dân sinh sống.