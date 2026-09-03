Vụ 3 mẹ con tử vong lúc sáng sớm ở Đồng Nai: Thông tin về nghi phạm

Cơ quan công an cũng đã khống chế, bắt giữ nghi phạm gây án.

Thông tin về vụ án mạng nghiêm trọng khiến 3 người trong một gia đình tử vong, xảy ra sáng sớm ngày 3/9 tại căn nhà ở xã Bình Minh, TP Đồng Nai đã khiến dư luận bàng hoàng.

Liên quan đến vụ việc, theo thông tin trên báo VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Bình Minh cho biết, sau khi nhận tin báo, lực lượng công an đã lập tức có mặt, phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm, điều tra vụ việc.

Cơ quan công an cũng đã khống chế, bắt giữ nghi phạm gây án. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định nghi phạm cư trú tại phường Hố Nai, TP Đồng Nai. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và động cơ gây án.

Cơ quan chức năng đã bắt giữ nghi phạm gây án. (Ảnh: Tiền Phong_)

Trước đó, báo Tiền Phong đưa tin, theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng 3/9, một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại căn nhà ở ấp Bùi Chu, xã Bình Minh khiến 3 người tử vong và 1 người bị thương nặng.

Các nạn nhân tử vong là một người phụ nữ sinh năm 1990 và 2 con, lần lượt sinh năm 2015 và 2025. Còn người chồng bị thương đang được cấp cứu tại một bệnh viện ở Đồng Nai.