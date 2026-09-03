HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vụ 3 mẹ con tử vong lúc sáng sớm ở Đồng Nai: Thông tin về nghi phạm

Lam Giang (Tổng hợp)
|

Cơ quan công an cũng đã khống chế, bắt giữ nghi phạm gây án.

Thông tin về vụ án mạng nghiêm trọng khiến 3 người trong một gia đình tử vong, xảy ra sáng sớm ngày 3/9 tại căn nhà ở xã Bình Minh, TP Đồng Nai đã khiến dư luận bàng hoàng.

Liên quan đến vụ việc, theo thông tin trên báo VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Bình Minh cho biết, sau khi nhận tin báo, lực lượng công an đã lập tức có mặt, phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm, điều tra vụ việc.

Cơ quan công an cũng đã khống chế, bắt giữ nghi phạm gây án. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định nghi phạm cư trú tại phường Hố Nai, TP Đồng Nai. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và động cơ gây án.

3 mẹ con tử vong lúc sáng sớm ở Đồng Nai: Thông tin về nghi phạm - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng đã bắt giữ nghi phạm gây án. (Ảnh: Tiền Phong_)

Trước đó, báo Tiền Phong đưa tin, theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng 3/9, một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại căn nhà ở ấp Bùi Chu, xã Bình Minh khiến 3 người tử vong và 1 người bị thương nặng.

Các nạn nhân tử vong là một người phụ nữ sinh năm 1990 và 2 con, lần lượt sinh năm 2015 và 2025. Còn người chồng bị thương đang được cấp cứu tại một bệnh viện ở Đồng Nai.

Nhóm khách nữ đánh tài xế taxi túi bụi ở Quảng Ninh: Nạn nhân nằm viện, công an vào cuộc
Tags

án mạng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

01:38
Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

01:17
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

01:23
Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

01:22
SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

01:36
Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

02:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại