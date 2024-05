Vụ 2 xe khách đâm nhau ở Gia Lai: Một xe khách chạy quá tốc độ

Chiều 30/4, thông tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai cho biết, qua kiểm tra dữ liệu thiết bị giám sát hành trình của xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 51B-294.89 cho thấy xe này đã vi phạm tốc độ trước lúc xảy ra vụ tai nạn giao thông.

Hiện trường vụ tai nạn giữa 2 xe khách tại Gia Lai.

Cụ thể, dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô khách loại 36 chỗ mang biển kiểm soát 51B-294.89 (nhà xe Cô Hai) do Nguyễn Công Dân, sinh năm 1977, trú tại phường An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai điều khiển ghi nhận tốc độ xe lúc 3 giờ 1 phút 14 giây là 86km/giờ, lúc 3 giờ 1 phút 24 giây là 83km/giờ, lúc 3 giờ 1 phút 34 giây là 84km/giờ. Đoạn đường này quy định tốc độ tối đa là 70km/giờ nhưng xe khách đã chạy trên 80km/giờ.

Còn xe ô tô khách giường nằm loại 41 chỗ mang biển kiểm soát 47B-020.26 (nhà xe Quốc Cường) do Đinh Văn Hùng, sinh năm 1972, trú tại xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, Đắk Lắk điều khiển không có thiết bị giám sát hành trình.

Kết quả kiểm tra, xác minh ban đầu đối với 2 tài xế điều khiển 2 xe khách giường nằm không vi phạm nồng độ cồn. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đang thực hiện kiểm tra ma túy đối với 2 lái xe này và điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu, giải tỏa ùn tắc giao thông, đồng thời thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân.