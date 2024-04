Theo Cơ quan chức năng, vào 3 giờ sáng ngày 30/4, xe khách giường nằm hiệu Cô Hai biển kiểm soát 51B - 294.89 do tài xế Nguyễn Công Dân (trú tại phường An Phú, thị xã An Khê, Gia Lai) điều khiển xe khách chạy tuyến Hà Nội - Krông Pa (Gia Lai) đã va chạm với xe khách Quốc Cường, BKS 47B - 020.26 do tài xế Đinh Văn Hùng điều khiển, chạy tuyến Đà Nẵng - Đắk Lắk. Vụ tai nạn đã khiến nạn nhân Phạm Thị Hoài Oanh, sinh năm 1975 (trú Cẩm Mỹ, Đồng Nai) tử vong, 17 người khác bị thương.

Các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai

Bà Lương Thị Thu Quỳnh, Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, lực lượng chức năng đang nhanh chóng phối hợp để cấp cứu các nạn nhân và tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn.

“Các cơ quan chức năng đang xác minh điều tra làm rõ nguyên nhân, còn bây giờ đang cấp cứu tất cả số người bị thương, trung chuyển hành khách để cho hành khách đi về Đắk Lắk cũng như về Ayun Pa sớm”- bà Quỳnh nói.

Vụ tai nạn đang tiếp tục được cơ quan điều tra

Ông Đoàn Hữu Dũng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai cho biết, hiện nay bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng cấp cứu cho các nạn nhân vụ hai xe khách va chạm vào rạng sáng nay 30/4.

“Sau khi có thông tin vụ tai nạn thì Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai đã kịp thời có mặt để xử lý ban đầu. Bệnh viện tỉnh cũng đã cử người phối hợp với Trung tâm y tế huyện Chư Sê cấp cứu và phân luồng”.