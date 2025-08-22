Vụ 2 thanh niên lao vào đường cấm, tông chiến sĩ cảnh sát cơ động: Tình trạng nạn nhân

Tối 21/8, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 2 nam thanh niên đi vào đường cấm với tốc độ cao. Dù các đồng chí cảnh sát làm nhiệm vụ đã ra hiệu lệnh dừng xe nhưng 2 đối tượng vẫn điều khiển xe lao nhanh rồi bất ngờ tông vào một chiến sĩ cảnh sát cơ động. Cú tông cực mạnh khiến chiến sĩ cảnh sát cơ động gục xuống đường. Một đối tượng trên xe máy cũng nằm gục sau cú tông, đối tượng còn lại thì đứng lên bỏ chạy.

Đoạn clip khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ, lên án hành động coi thường pháp luật của 2 đối tượng và mong cơ quan chức năng nghiêm trị. Đồng thời, mọi người cũng cầu mong chiến sĩ cảnh sát cơ động bị tông sẽ tai qua nạn khỏi.

Trao đổi trên báo Dân trí tối 21/8, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đã bắt giữ 2 đối tượng điều khiển xe máy với tốc độ cao, lao vào đường cấm rồi tông trực diện vào cảnh sát cơ động.

2 đối tượng đi xe máy lao thẳng vào chiến sĩ cảnh sát cơ động. (Ảnh: Cắt từ clip)

Cũng theo nguồn tin trên, lãnh đạo Đảng ủy phường Tây Hồ, TP.Hà Nội xác nhận, khoảng 21 giờ cùng ngày, tại khu vực nút giao Nghi Tàm (khu vực giáp ranh phường Hồng Hà và phường Tây Hồ) đã xảy ra vụ việc một chiến sĩ cảnh sát cơ động bị 2 đối tượng đi xe máy tông trọng thương.

Vị lãnh đạo cho biết, khi các lực lượng chức năng đang tổ chức cấm, tạm cấm đường Nghi Tàm thì 2 đối tượng cố tình đi vào, điều khiển xe máy với tốc độ rất cao rồi tông trực diện vào chiến sĩ cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ.

Vụ việc khiến một chiến sĩ cảnh sát cơ động trọng thương, đã được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Nguồn tin trên báo VnExpress cho biết thêm, Công an Hà Nội thông tin, kết quả chụp chiếu, chiến sĩ cảnh sát cơ động bị vỡ cổ tay, vỡ xương trán, chấn thương sọ não, phải theo dõi tích cực.

Cơ quan công an hiện đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.