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Vụ 147 điểm 10 môn Toán ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm 15 bị can

Viên Minh
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Cơ quan chức năng tiếp tục khởi tố thêm 15 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ngày 12/7, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 15 bị can cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Như vậy đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 19 bị can trong vụ án để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, chiều 9/7, tại họp báo về kết quả bước đầu điều tra vụ việc liên quan kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin động cơ dẫn đến hành vi vi phạm trong bài thi môn Toán.

Trường THPT chuyên Tuyên Quang. (Ảnh: Viên Minh)

Đại tá Trần Anh Tuấn cho biết, qua điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định động cơ của bị can xuất phát từ thành tích.

Theo đó, bà Trần Thị Thu Hằng, Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, được phân công làm Trưởng điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang còn Nguyễn Hà Duy, giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, được phân công làm thư ký điểm thi.

Cơ quan điều tra xác định bị can Trần Thị Thu Hằng chỉ đạo, định hướng một số cán bộ, giám thị tạo điều kiện cho các thí sinh. Từ sự chỉ đạo này, Nguyễn Hà Duy đã vào phòng thi hướng dẫn, nhắc bài cho một số thí sinh khi làm bài thi môn Toán.

Đại tá Trần Anh Tuấn cho biết Cơ quan An ninh điều tra đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của các cá nhân liên quan để xử lý.

Đến nay Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 4 bị can liên quan vụ án.

Trong đó, bà Trần Thị Thu Hằng bị khởi tố để điều tra tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, Nguyễn Hà Duy bị khởi tố tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ngoài ra công an còn khởi tố 2 người khác, song hiện chưa công bố danh tính.

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp sáng 1/7, kết quả của học sinh trường THPT chuyên Tuyên Quang gây chú ý. Hơn 290 trong số 328 thí sinh, thuộc dải số báo danh từ 080163xx đến 080166xx, đạt từ 9 điểm Toán trở lên; trong đó hơn 140 em đạt điểm 10 tuyệt đối. Điểm trung bình của nhóm này là 9,58, cao nhất cả nước.

Chiều 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với Nguyễn Hà Duy (sinh năm 1998, giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang) để điều tra liên quan đến kết quả điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Ngày 8/7, Nguyễn Hà Duy, 28 tuổi, giáo viên trường THPT chuyên Tuyên Quang, bị khởi tố để điều tra tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

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