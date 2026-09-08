VTVgo The Next vừa ra mắt mang đến loạt trải nghiệm mới, từ phim bom tấn, thể thao, tin tức quốc tế đến mua sắm và các dịch vụ thiết yếu.

Nhân dịp kỷ niệm 56 năm Ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), chiều 7/9 tại Hà Nội, Trung tâm Nền tảng và Dịch vụ số VTV Digital đã chính thức giới thiệu nền tảng VTVgo The Next. Sự kiện đánh dấu một bước chuyển mới của VTVgo, từ một nền tảng truyền hình số từng bước phát triển thành nền tảng dịch vụ số toàn diện, hướng tới trải nghiệm gần gũi và phù hợp hơn với từng gia đình Việt.

VTVgo The Next tiếp tục kế thừa nền tảng phân phối nội dung số hiện có của Đài Truyền hình Việt Nam, đồng thời mở rộng trải nghiệm theo hướng nhanh chóng, thuận tiện và cá nhân hóa hơn. Nội dung, giải trí cùng các dịch vụ số được kết nối trong một hành trình liền mạch trên cùng nền tảng.

Tổng Giám Đốc Đài Truyền hình Việt Nam, ông Nguyễn Thanh Lâm phát biểu trong sự kiện

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Nguyễn Thanh Lâm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, cho biết phiên bản mới của VTVgo là thành quả từ quá trình nỗ lực lớn của đội ngũ phát triển.

Về trải nghiệm người dùng, lãnh đạo VTV định hướng VTVgo The Next theo triết lý "công nghệ vô hình". Theo đó, hệ thống được vận hành một cách mượt mà, có khả năng tự động thấu hiểu và đưa ra những gợi ý nội dung phù hợp, nhưng không khiến người dùng cảm thấy phức tạp hay gặp trở ngại trong quá trình thao tác.

Sau 10 năm phát triển, VTVgo không còn đơn thuần là một ứng dụng phục vụ nhu cầu xem lại các chương trình truyền hình mà đã trở thành điểm chạm đầu tiên của nhiều khán giả thuộc nhiều độ tuổi. Sự phổ biến của điện thoại thông minh và TV thông minh cũng giúp việc sử dụng ứng dụng trở nên dễ dàng hơn, đồng thời khoảng cách về độ tuổi người dùng ngày càng được thu hẹp.

Lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam khẳng định VTV sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, xác định nền tảng số là ưu tiên hàng đầu nhằm tiếp cận và phục vụ khán giả, khách hàng một cách tốt nhất.

Một điểm mới đáng chú ý của VTVgo The Next là lần đầu tiên nền tảng đưa ra nhiều giao diện khác nhau dành cho những nhóm người dùng có nhu cầu và sở thích tiếp nhận nội dung khác nhau. Mục tiêu là cá nhân hóa trải nghiệm, giúp mỗi người có thể nhìn thấy những nội dung phù hợp với nhu cầu của mình ngay từ màn hình chính. Khả năng này được xây dựng trên nền tảng VTVgo Big Data, kết hợp với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích dữ liệu.

Ứng dụng đề cao tính cá nhân hóa hơn nhờ AI, đem lại trải nghiệm thân thiện hơn với mỗi người dùng

Không chỉ mở rộng trải nghiệm về nội dung, VTVgo The Next còn phát triển thêm các nhóm dịch vụ và tiện ích số, hướng tới xây dựng một hệ sinh thái được kết nối trên cùng một nền tảng.

Ở hệ sinh thái nội dung, người dùng có thể tiếp cận nhóm kênh phim bom tấn gồm HBO, Cinemax, WarnerTV, CinemaWorld; các kênh thể thao của VTVcab và SCTV với những giải bóng đá châu Âu hàng đầu như C1, C2, C3, LaLiga, Ligue 1 và Carabao Cup. Bên cạnh đó là các kênh tin tức quốc tế nổi tiếng như CNN, BBC News, Bloomberg cùng kho video phim quốc tế, nội dung thiếu nhi và giải trí tổng hợp được cập nhật liên tục từ 14 kênh quốc tế.

Hệ sinh thái dịch vụ số của VTVgo The Next gồm ngân hàng - tài chính, với khả năng kết nối các sản phẩm và tiện ích tài chính số theo hướng an toàn, thuận tiện; VTVshop, giúp biến cảm hứng đến từ nội dung thành hành trình khám phá và mua sắm liền mạch; cùng dịch vụ công trực tuyến, mở rộng khả năng tiếp cận các tiện ích thiết yếu ngay trong hành trình số của người dùng.

Với VTVgo, người dùng không chỉ xem nội dung mà còn có thể khám phá, mua sắm, kết nối và sử dụng nhiều dịch vụ trên cùng một nền tảng. Đáng chú ý, tính năng VTVgo Loyalty mang đến những đặc quyền dành cho khách hàng thường xuyên thông qua cơ chế tích lũy và đổi điểm.

VTVgo The Next được xem là bước tiếp theo trong hành trình phát triển của VTVgo, mở ra một thế hệ trải nghiệm mới dựa trên ba giá trị cốt lõi: nhanh hơn, cá nhân hóa hơn và kết nối nhiều giá trị hơn.