Cặp đôi mới của phim Việt giờ vàng đang rất được khán giả mong chờ.

Mới đây, buổi họp báo ra mắt bộ phim truyền hình Tình Khúc Bản Gió của VFC đã chính thức diễn ra tại Hà Nội, thu hút sự chú ý với sự góp mặt của dàn diễn viên quen thuộc như Đình Tú, Thừa Tuấn Anh, Quỳnh Châu, Long Vũ, Mạnh Hưng... Trong số những gương mặt xuất hiện tại sự kiện, Thừa Tuấn Anh và Quỳnh Châu là hai cái tên đặc biệt gây chú ý khi lần đầu kết hợp trong một dự án phim truyền hình. Đứng cạnh nhau, cả hai tạo nên một khung hình vô cùng hài hòa khi Thừa Tuấn Anh sở hữu vẻ ngoài nam tính, sáng sân khấu, trong khi Quỳnh Châu gây thiện cảm với nhan sắc dịu dàng, trong trẻo. Ngay sau họp báo, vô số những bình luận khen ngợi visual của cặp đôi cũng như mong chờ dự án lên sóng.

Thừa Tuấn Anh và Quỳnh Châu ở họp báo ra mắt Tình Khúc Bản Gió

(Ảnh: FBNV)

Trong Tình Khúc Bản Gió, Quỳnh Châu vào vai Họa Mi, cô gái trẻ tìm đến bản Gió để tìm hiểu sự thật đằng sau cái chết của cha mình. Ông vốn là một cán bộ kiểm lâm qua đời hai năm trước, nhưng những bí ẩn xoay quanh bi kịch ấy vẫn chưa được giải đáp. Hành trình tìm kiếm sự thật đưa Họa Mi đến với một vùng đất tưởng chừng bình yên, nơi có những luật tục lâu đời, những mối quan hệ phức tạp và cả những bí mật bị chôn giấu suốt nhiều năm. Càng đi sâu, cô càng phát hiện những góc khuất phía sau cuộc sống của người dân bản địa, đồng thời bị cuốn vào âm mưu chiếm đoạt tài nguyên trong khu rừng thiêng.

(Ảnh: VTV)

Trong khi đó, Thừa Tuấn Anh đảm nhận vai Tả, một chàng trai người Dao Đỏ trẻ tuổi, có tính cách bộc trực, đôi khi bốc đồng và luôn muốn khẳng định bản thân. Tuy nhiên, phía sau vẻ ngoài có phần ngang bướng ấy là tình yêu sâu sắc dành cho bản làng và quê hương. Để hóa thân thuyết phục vào nhân vật, nam diễn viên đã dành thời gian tìm hiểu văn hóa, phong tục của người Dao Đỏ, chăm chút từ cách vấn khăn, mặc trang phục đến những thói quen nhỏ trong sinh hoạt. Thậm chí, anh còn phải tập làm quen với một con trăn - "thú cưng" của Tả trong phim - để những cảnh quay chung trở nên tự nhiên hơn.

(Ảnh: VTV)

Với khán giả truyền hình, Thừa Tuấn Anh không còn là gương mặt quá xa lạ. Anh từng gây chú ý khi đảm nhận vai Hoàng Đình Quý trong Không Thời Gian, bộ phim lấy đề tài người lính với nhiều bối cảnh và nhân vật gắn liền với đời sống vùng cao. Tiếp tục trở lại với một nhân vật mang màu sắc dân tộc trong Tình Khúc Bản Gió, nam diễn viên có cơ hội khai thác sâu hơn những khía cạnh văn hóa, đời sống của đồng bào Dao Đỏ. Đặc biệt, đây còn là lần đầu anh được đảm nhận vai chính trong một dự án phim truyền hình dài hơi phát sóng khung giờ vàng của VFC, đánh dấu bước tiến đáng chú ý trên hành trình diễn xuất.

Về phía Quỳnh Châu, nữ diễn viên cũng đang dần trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ qua những dự án như Cách Em 1 Milimet và Dưới Ô Cửa Sáng Đèn. Việc liên tục được giao những nhân vật có màu sắc khác nhau cho thấy sự tin tưởng của các ekip dành cho diễn viên trẻ này. Với Họa Mi, cô không chỉ có cơ hội thể hiện khả năng diễn xuất nội tâm mà còn được thử sức với một câu chuyện tình cảm có nhiều cung bậc cảm xúc.

(Ảnh: VTV)

Ngoài cặp đôi trẻ, Tình Khúc Bản Gió còn quy tụ nhiều diễn viên đáng chú ý. Đình Tú vào vai Khang, một thầy giáo trẻ có vẻ ngoài lịch thiệp nhưng ẩn chứa nhiều toan tính và giằng xé nội tâm. Mạnh Hưng gây bất ngờ với tạo hình Phi "thọt" đầu trọc, đầy sẹo và có chiếc răng vàng. Đặc biệt, NSƯT Võ Hoài Nam sẽ có màn thay đổi hình tượng khi hóa thân thành Phìn Chiêu, một ông trùm tâm cơ, tàn nhẫn, khác hẳn vẻ hiền lành, cam chịu mà anh từng thể hiện trong những bộ phim gần đây. Long Vũ, Khánh Ly, Thanh Tâm cùng NSND Bùi Bài Bình, nghệ sĩ Anh Tuấn cũng góp mặt trong tác phẩm.

Được đạo diễn Trịnh Lê Phong thực hiện, Tình Khúc Bản Gió lựa chọn bối cảnh miền núi Tây Bắc với những triền ruộng bậc thang, bản làng giữa biển mây và khu rừng thiêng được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Đáng chú ý, ê-kíp thực hiện ghi hình thực địa tại Vườn quốc gia Xuân Sơn và xã Ngũ Chỉ Sơn, Lào Cai, mang đến những khung hình thiên nhiên giàu sức gợi. Không chỉ kể chuyện tình yêu, bộ phim còn đặt ra những vấn đề về bảo tồn văn hóa bản địa, phát triển du lịch bền vững và sự va chạm giữa khát vọng phát triển của thế hệ trẻ với những giá trị truyền thống.

Ekip làm phim Tình Khúc Bản Gió (Ảnh: VTV)

Tình Khúc Bản Gió dự kiến lên sóng lúc 20h thứ Năm và thứ Sáu hằng tuần trên VTV3 trong tháng 12/2026.