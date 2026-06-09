VTV triển khai Content Hub: Trung tâm nội dung số chính thức đồng hành cùng FIFA World Cup 2026™

Content Hub được xây dựng như một trung tâm nội dung số thống nhất, là đầu mối tiếp nhận, quản lý và phân phối nội dung video liên quan đến FIFA World Cup 2026™.

Nhằm mở rộng độ phủ của FIFA World Cup 2026™ trên môi trường số, đáp ứng nhu cầu tiếp cận và khai thác thông tin của báo chí, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý bản quyền và khai thác giá trị truyền thông, VTV phối hợp với Công ty Cổ phần VCCorp triển khai FIFA World Cup 2026™ Content Hub – hệ thống quản lý, phân phối và khai thác nội dung tập trung dành cho các cơ quan báo chí, nền tảng truyền thông và đối tác số tại Việt Nam.

Thông qua hệ thống này, các nội dung được cung cấp từ một nguồn tập trung, bảo đảm tính đồng bộ, chính xác và tuân thủ các quy định về bản quyền trong toàn bộ quá trình khai thác và sử dụng.

Mục tiêu của Content Hub

Thông qua Hub, VTV hướng tới:

- Tăng cường khả năng tiếp cận các nội dung chính thức về FIFA World Cup 2026™ trên đa nền tảng.

- Nâng cao hiệu quả quản lý và bảo vệ bản quyền nội dung.

- Xây dựng hệ sinh thái phân phối nội dung tập trung và thống nhất.

- Gia tăng giá trị truyền thông

- Mang đến cho người hâm mộ trải nghiệm theo dõi World Cup toàn diện hơn trên môi trường số.

Content Hub hoạt động như thế nào?

Content Hub được vận hành theo mô hình "One Source – Multi Distribution" (Một nguồn nội dung – Đa điểm phân phối).

Các nội dung liên quan đến FIFA World Cup 2026™ sau khi được VTV sản xuất, biên tập và kiểm duyệt sẽ được đưa lên hệ thống Hub để quản lý tập trung trước khi phân phối tới các đơn vị tham gia.

Mô hình vận hành tổng thể gồm các bước:

Biên tập nội dung

Từ nguồn tín hiệu và dữ liệu được khai thác theo phạm vi bản quyền được cấp phép, các sản phẩm nội dung được sản xuất và chuẩn hóa để phục vụ nhiều nhu cầu khai thác khác nhau.

Nội dung bao gồm:

- Video highlight trận đấu.

- Các clip ngắn về bàn thắng và tình huống nổi bật.

Quản lý tập trung trên Hub

Toàn bộ nội dung sau khi hoàn thiện sẽ được đưa lên hệ thống Content Hub và được gắn đầy đủ các yếu tố nhận diện, bản quyền, quảng cáo và thông tin dữ liệu liên quan.

Việc quản lý tập trung giúp đảm bảo:

- Nội dung được cung cấp từ một nguồn thống nhất.

- Duy trì tính chính xác và đồng bộ.

- Kiểm soát việc sử dụng nội dung theo đúng phạm vi cấp phép.

- Tăng cường khả năng giám sát và bảo vệ bản quyền trên môi trường số.

Phân phối nội dung tới hệ sinh thái đối tác

Thông qua hệ thống Content Hub, các cơ quan báo chí, nền tảng truyền thông và đối tác được cấp quyền có thể truy cập, khai thác và sử dụng nội dung theo phạm vi phân quyền đã được phê duyệt.

Các đơn vị đối tác thực hiện khai thác nội dung thông qua cơ chế mã nhúng (Embed), cho phép tích hợp trực tiếp nội dung World Cup lên website, ứng dụng và các nền tảng số đã đăng ký, đồng thời bảo đảm nội dung luôn được cập nhật đồng bộ từ nguồn chính thức.

Content Hub dành cho Publisher

Publisher nhận được:

- Highlight trận đấu

- Clip bàn thắng, tình huống nổi bật

Cách thức hoạt động:

- Nội dung được sản xuất và đưa lên Content Hub.

- Publisher được cấp tài khoản truy cập.

- Khai thác nội dung thông qua embed video/widget.

- Toàn bộ nội dung phải được sử dụng theo phạm vi cấp phép.

Lợi ích cho Publisher:

- Tiếp cận nguồn nội dung World Cup chính thức.

- Tăng traffic và thời gian tương tác người dùng.

- Triển khai nhanh chuyên trang World Cup.

- Không cần tự sản xuất video hoặc mua bản quyền riêng.

- Được tham gia các hoạt động thương mại và tài trợ trong hệ sinh thái World Cup.

Nguyên tắc quan trọng:

- Mọi hành vi tái phân phối dữ liệu cho bên thứ ba để khai thác thương mại ngoài phạm vi thỏa thuận đều không được phép

- Giới hạn địa lý: Phải áp dụng các biện pháp chặn vùng địa lý, DRM và quản lý quyền truy cập để đảm bảo tín hiệu không thể nhận được bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.

- Chỉ khai thác nội dung thông qua Content Hub.

- Không xóa watermark, quảng cáo hoặc nhận diện bản quyền. Tuyệt đối đảm bảo nguyên tắc: Giữ FIFA BreakBumper (5s) ở trước và sau của mỗi video/clip.

Cơ chế tài khoản Publisher và phạm vi khai thác nội dung

Nhóm 1 – Tài khoản Báo chí cơ bản (Free Account)

Dành cho các cơ quan báo chí có nhu cầu khai thác nội dung phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền và đưa tin thông thường về giải đấu.

Được phép khai thác:

- 01 video clip duy nhất dưới 60 giây/trận đấu do VTV phân phối trên hệ thống.

- Nội dung chỉ sử dụng trên báo điện tử chính thức của đơn vị.

Không bao gồm:

- Hoạt động khai thác thương mại;

- Các chương trình tài trợ gắn với nội dung World Cup;

- Các hình thức thương mại hóa nội dung khác.

Nhóm 2 – Tài khoản Đối tác (Partner Account)

Dành cho các cơ quan báo chí và đối tác truyền thông có ký kết thỏa thuận hợp tác khai thác nội dung với VTV.

Được phép khai thác:

- Clip tình huống dưới 60 giây

Bao gồm:

- Bàn thắng;

- Tình huống đáng chú ý;

- Quyết định VAR;

- Khoảnh khắc nổi bật của trận đấu.

Các nội dung này được phép đăng tải sau khi trận đấu kết thúc.

- Nội dung Highlight dưới 02 phút

Bao gồm:

- Highlight nhanh;

- Highlight mở rộng;

- Highlight loạt sút luân lưu;

- Tổng hợp diễn biến nổi bật.

Theo cơ chế dự kiến hiện nay, các nội dung highlight được đăng tải sau 12 giờ kể từ khi trận đấu kết thúc hoặc theo hướng dẫn cụ thể của VTV trong từng giai đoạn triển khai.

Nhóm 3 – Nội dung mở rộng (Premium Content)

Dành cho các đối tác hợp tác chiến lược hoặc các đơn vị được cấp quyền khai thác mở rộng.

Nhóm nội dung này bao gồm:

- Video phân tích chuyên môn;

- Chương trình tổng hợp;

- Fan Cam;

- Hero Cam;

- Hậu trường giải đấu;

- Các câu chuyện bên lề;

- Nội dung phi trận đấu;

- Các sản phẩm truyền thông do VTV sản xuất theo phạm vi được FIFA cho phép.

Đây là nhóm nội dung có giá trị gia tăng cao nhằm phục vụ các tuyến bài chuyên sâu và các sản phẩm truyền thông mở rộng trong thời gian diễn ra giải đấu.

Bảng tóm tắt phạm vi khai thác

Nội dung Free Account Partner Account 01 Clip duy nhất dưới 60 giây/trận đấu ✔ ✔ Highlight trận đấu ✖ ✔ Kho nội dung clip ngắn dưới 60s khác ✖ ✔

Lưu ý: Việc cấp tài khoản không mang tính mặc định. VTV sẽ xem xét và quyết định phạm vi khai thác trên cơ sở nhu cầu sử dụng, nền tảng triển khai và các quy định bản quyền của FIFA.

Đường link đăng ký Khai thác: http://bit.ly/49Pzpj4