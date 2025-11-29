VPBank vừa tăng lãi suất tiết kiệm lên kịch trần

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa công bố biểu lãi suất huy động mới, áp dụng từ ngày 28/11 với mức tăng 0,25%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 3-5 tháng, qua đó đưa lãi suất kỳ hạn này chạm mức tối đa theo quy định đối với tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng là 4,75%/năm.

Đây là lần thứ hai VPBank tăng lãi suất huy động trong chưa đầy một tuần. Trước đó, VPBank đã tăng 0,1%/năm với tiền gửi kỳ hạn 1-5 tháng và tăng 0,3%/năm kỳ hạn 6-36 tháng vào đầu tuần này.

Theo biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ - sản phẩm có lãi suất cao nhất – mới được VPBank công bố, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 tháng dao động trong khoảng 4,4 - 4,6%/năm tùy theo số tiền gửi; lãi suất kỳ hạn 2 tháng là 4,5 - 4,7%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng ở mức kịch trần 4,75%/năm.

Trong khi đó, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6-11 tháng giữ nguyên trong khoảng 5,6 - 5,8%/năm, kỳ hạn 12-18 tháng là 5,8 - 5,9%/năm, và kỳ hạn 24-36 tháng là 5,9 - 6,1%/năm.

Nguồn: VPBank

Chia sẻ tại Buổi công bố Kết quả Kinh doanh mới đây, ông Vũ Minh Trường - Giám đốc Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính VPBank cho biết tình trạng tín dụng tăng nhanh hơn huy động kéo dài, gây áp lực lên thanh khoản và lãi suất trong thời gian tới.

Theo lãnh đạo VPBank, tăng trưởng tín dụng của hệ thống (year to date) đạt khoảng 13,5%, trong khi đó tăng trưởng huy động là 9,6%. Tương tự, so với cùng kỳ tháng 9 năm trước, tín dụng tăng gần 19%, trong khi huy động tăng khoảng 16%, chênh lệch giữa hai con số này khoảng 3%.

"Các chỉ số này đã liên tục tăng trong thời gian gần đây, dẫn đến tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) của hệ thống ở mức tương đối cao, hiện khoảng 98% nếu chỉ tính thị trường 1. Đây là những yếu tố cho thấy áp lực tăng lãi suất hiện nay là rất rõ ràng", ông Trường cho hay.

Theo ghi nhận của người viết, từ đầu tháng 11 đến nay đã có khoảng 20 ngân hàng tăng lãi suất huy động. Trong đó, mức tăng phổ biến trong khoảng 0,1–0,5 điểm %.

Đáng chú ý, làn sóng chạy đua huy động tiền gửi trong tháng 11 còn có sự tham gia của các ngân hàng tư nhân lớn như MB, Techcombank, VPBank, Sacombank. Trước VPBank, Techcombank cũng đã nâng lãi suất tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng lên mức tối đa được phép là 4,75%/năm - dành cho khách hàng Private gửi tiền qua kênh trực tuyến.

Nhóm ngân hàng quốc doanh không trực tiếp tăng lãi suất huy động, song đã tung ra một loạt các chương trình ưu đãi nhằm thu hút tiền gửi khách hàng.



