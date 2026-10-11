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VPBank có thông báo quan trọng đến toàn bộ khách hàng

Khả Văn
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VPBank vừa phát đi thông báo tạm gián đoạn nhiều dịch vụ quan trọng trong rạng sáng ngày 11/10/2026. Khách hàng cần chủ động sắp xếp giao dịch để tránh bị ảnh hưởng.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cho biết sẽ tiến hành nâng cấp các tính năng liên quan đến dịch vụ thẻ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Thời gian gián đoạn kéo dài từ 00:30 đến 04:00 sáng ngày 11/10/2026 (Chủ nhật), theo thông báo đăng trên website chính thức của ngân hàng ngày 2/10/2026.

Trong khoảng thời gian này, toàn bộ giao dịch dùng thẻ sẽ tạm thời không thực hiện được. Phạm vi ảnh hưởng không chỉ giới hạn ở thẻ do VPBank phát hành mà còn bao gồm cả thẻ của ngân hàng khác khi giao dịch trên hệ thống VPBank. Các kênh bị ảnh hưởng gồm ATM, CDM, máy POS và các trang thương mại điện tử.

- Ảnh 1.

Ảnh: VPBank

Theo thông báo của VPBank, các dịch vụ sau sẽ tạm gián đoạn:

- Toàn bộ giao dịch dùng thẻ (thẻ VPBank và thẻ ngân hàng khác) trên hệ thống của VPBank, trên ngân hàng khác, qua ATM, CDM, POS và các trang thương mại điện tử.

- Giao dịch đặt lịch thanh toán tự động, thanh toán hóa đơn bằng thẻ và các dịch vụ liên quan đến thẻ trên ngân hàng số VPBank NEO, VPBank NEOBiz/NEOBiz Plus (web, mobile web, mobile app).

- Đăng ký liên kết và thanh toán qua các ví di động Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, VPPay.

- Kích hoạt thẻ, đăng ký mới hoặc hủy đăng ký các dịch vụ thực hiện qua thẻ.

Ngân hàng khẳng định các tính năng khác của hệ thống vẫn hoạt động bình thường. Như vậy, khách hàng có nhu cầu thanh toán hoặc rút tiền bằng thẻ trong khung giờ trên nên chủ động thực hiện trước 00:30 hoặc sau 04:00 ngày 11/10.

Trường hợp cần hỗ trợ, khách hàng cần liên hệ với trung tâm DVKH 24/7 của VPBank theo hotline 1900545415 (đối với khách hàng tiêu chuẩn) hoặc 1800545415 (đối với khách hàng ưu tiên) hoặc 1800888969 (đối với khách hàng Private) hoặc 1900234568 hoặc email chamsocdoanhnghiep@vpbank.com.vn (đối với khách hàng doanh nghiệp).

Tags

VPBank

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Dịch vụ

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