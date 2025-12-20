VPBank cảnh báo xuất hiện thủ đoạn lừa đảo hoàn toàn mới





Theo đó, đối tượng sử dụng chiêu thức tinh vi và hoàn toàn mới, gửi mail thông báo Thẻ hoạt động bất thường, các tính năng bị hạn chế.

Sau đó, chúng yêu cầu bấm vào nút “Xác minh” để đảm bảo an toàn và không gián đoạn giao dịch. Khách hàng làm theo yêu cầu có thể dẫn đến đường link để điền thông tin hoặc phải nhập mã OTP xác nhận…và chắc chắn Khách hàng sẽ bị lộ thông tin Thẻ hoặc bị phát sinh các giao dịch giả mạo, mất tiền.

Minh họa: Email giả mạo của kẻ gian với thông báo không rõ ràng, không có thông tin tên khách hàng, các thông tin cơ bản về Tên thẻ/Loại thẻ đang dùng.

Để bảo vệ tài sản của khách hàng, VPBank khuyến cáo khách hàng đặc biệt lưu ý những điểm sau:

- Địa chỉ email chăm sóc khách hàng của VPBank gửi đến Khách hàng bao gồm 03 địa chỉ chamsockhachhang@vpbank.com.vn hoặc customercare@vpbank.com.vn/customercare@care.vpb.com.vn. \

- Mọi email có tên miền khác với “@vpbank.com.vn” hoặc “@vpb.com.vn”, dù có tên hiển thị là VPBank, đều là giả mạo.

- Nếu nghi ngờ email giả mạo, khách hàng tuyệt đối không được thực hiện theo các hướng dẫn trong email như click vào đường link hoặc nhập mã OTP để tránh mất tiền.



Khách hàng Tuyệt đối KHÔNG CUNG CẤP:

- Thông tin của cá nhân cho bất cứ ai, kể cả người tự xưng là công an, cơ quan điều tra, nhân viên ngân hàng như CCCD/Thẻ CC.

- Thông tin ngân hàng điện tử (tên đăng nhập, mật khẩu).

- Thông tin xác thực giao dịch (các loại tin nhắn OTP/Smart OTP).

- Thông tin về tài khoản ví liên kết (tên đăng nhập/mật khẩu) để tránh bị kẻ gian lấy cắp thông tin cá nhân và sử dụng trái phép.



Khách hàng cần hết sức cảnh giác với các tin nhắn, cuộc gọi, email lạ gửi các thông báo, yêu cầu truy cập đường link trang web, đăng nhập, cung cấp thông tin tài khoản, thông tin cá nhân, hoặc thông báo các thông tin liên quan đến giao dịch tài chính, sao kê thẻ, cập nhật thông tin.

Hiện tại trong tất cả email/SMS gửi đến khách hàng, VPBank không gửi bất cứ đường link nào, nếu trường hợp Khách hàng nhận được các yêu cầu click vào link để xác minh thông tin đều là lừa đảo.