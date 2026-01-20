Vợt pickleball - "Miếng bánh" béo bở trị giá 67 tỷ USD khiến Tesla và hàng loạt "ông lớn" cùng tranh phần

Chưa đầy một thập kỷ, pickleball đã đi một hành trình hiếm có: Từ môn thể thao giải trí dành cho người trung niên tại Bắc Mỹ trở thành một trong những môn thể thao phát triển nhanh nhất thế giới. Cùng với sự bùng nổ số lượng người chơi, thị trường thiết bị pickleball, đặc biệt là vợt pickleball cũng tăng trưởng với tốc độ chóng mặt, mở ra một “cuộc chơi” kinh doanh mới cho nhiều doanh nghiệp.

Quy mô thị trường vợt pickleball toàn cầu

Theo báo cáo của Cognitive Market Research, quy mô thị trường vợt pickleball toàn cầu năm 2024 ước đạt khoảng 67 tỷ USD, phản ánh sức mở rộng mạnh mẽ của phân khúc này trong ngành thiết bị thể thao. Con số này bao gồm doanh thu từ vợt ở nhiều phân khúc khác nhau, từ phổ thông đến cao cấp, trải rộng trên các thị trường Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á – Thái Bình Dương.

Quy mô thị trường vợt pickleball toàn cầu năm 2024 ước đạt khoảng 67 tỷ USD

Trong khi đó, Business Research Insights cho biết riêng mảng pickleball paddles (vợt pickleball) duy trì tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) xấp xỉ 7–8%/năm trong dài hạn, nhờ ba yếu tố chính: số lượng người chơi mới tăng nhanh, xu hướng nâng cấp vợt ở nhóm người chơi trung cấp – nâng cao, và sự tham gia của các thương hiệu lớn giúp mở rộng thị trường.

Đáng chú ý, khác với nhiều môn thể thao truyền thống vốn đã bão hòa, pickleball vẫn đang ở giai đoạn mở rộng người chơi, đồng nghĩa với việc nhu cầu vợt và thiết bị còn nhiều dư địa tăng trưởng.

Doanh thu và số lượng bán vợt theo quốc gia

Ở cấp độ quốc gia, Hoa Kỳ là thị trường lớn nhất và trưởng thành nhất của pickleball. Theo ước tính từ Cognitive Market Research, doanh thu vợt pickleball tại Mỹ năm 2025 đạt khoảng 36,59 triệu USD, bỏ xa các thị trường còn lại. Pickleball hiện được xem là môn thể thao có tốc độ tăng trưởng người chơi nhanh nhất tại Mỹ, kéo theo nhu cầu vợt và thiết bị tăng đều qua từng năm.

Doanh thu thị trường vợt pickleball theo quốc gia năm 2025 (đơn vị: triệu USD) theo thống kê từ Cognitive Market Research, Business Research Insights

Tại Nhật Bản, doanh thu vợt pickleball năm 2025 ước đạt 18,15 triệu USD, cho thấy sức hút của môn thể thao này tại một thị trường vốn có truyền thống mạnh về thể thao và tiêu dùng thiết bị chất lượng cao. Trung Quốc đứng ngay sau với doanh thu khoảng 12,34 triệu USD, nhờ sự lan tỏa nhanh của pickleball tại các đô thị lớn và sự nhập cuộc của các nhà phân phối nội địa.

Các thị trường mới nổi cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng chú ý. Ấn Độ được ước tính đạt doanh thu khoảng 6,33 triệu USD từ vợt pickleball năm 2025, phản ánh tiềm năng của một quốc gia đông dân, nơi pickleball đang được quảng bá như môn thể thao dễ tiếp cận và chi phí thấp. Canada và Mexico lần lượt đạt khoảng 3,29 triệu USD và 2,79 triệu USD, duy trì đà tăng trưởng ổn định trong khu vực Bắc Mỹ.

Đáng chú ý, Việt Nam đang nổi lên như một trong những thị trường pickleball phát triển nhanh nhất khu vực. Theo thống kê từ các nền tảng thương mại điện tử và báo chí trong nước, chỉ trong 10 tháng đầu năm 2025, người Việt đã chi gần 400 tỷ đồng để mua khoảng 1,4 triệu cây vợt pickleball, mức tăng gần 800% so với cùng kỳ năm trước.

Con số này cho thấy pickleball tại Việt Nam không còn là trào lưu ngắn hạn, mà đang dần hình thành một thị trường tiêu dùng thiết bị thể thao thực thụ, trong đó vợt là sản phẩm chủ lực. Với tốc độ đô thị hóa cao, cộng đồng người chơi mở rộng nhanh và chi tiêu cho thể thao ngày càng tăng, Việt Nam được xem là mảnh đất tiềm năng cho các thương hiệu vợt pickleball trong những năm tới.

Bước đi bất ngờ của Tesla

Trong bối cảnh thị trường vợt pickleball ngày càng sôi động, sự tham gia của Tesla được xem là một trong những dấu mốc đáng chú ý nhất. Cuối năm 2025, hãng xe điện của Elon Musk bất ngờ giới thiệu Tesla Plaid Pickleball Paddle, một sản phẩm không thuộc lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của công ty.

Cây vợt này được Tesla hợp tác phát triển cùng Selkirk Sport, một trong những thương hiệu vợt pickleball hàng đầu tại Mỹ. Sản phẩm sử dụng vật liệu sợi carbon, lõi foam cao cấp, thiết kế theo triết lý tối ưu hiệu suất gợi liên tưởng đến cách Tesla tiếp cận kỹ thuật trong ngành ô tô.

Elon Musk chính thức bước vào cuộc đua pickleball

“Nhóm thiết kế của Tesla và đội R&D của chúng tôi đã dành hơn một năm trao đổi dữ liệu, tinh chỉnh hình học và kiểm tra độ bền của các nguyên mẫu”, Tom Barnes, giám đốc nghiên cứu & phát triển của Selkirk, cho biết trong thông cáo ra mắt sản phẩm.

Với mức giá khoảng 350 USD (9,1 triệu đồng), Tesla Plaid Pickleball Paddle được định vị ở phân khúc cao cấp và nhanh chóng bán hết chỉ sau 3 giờ mở bán. Dù doanh thu từ sản phẩm này không đáng kể so với quy mô của Tesla, động thái trên cho thấy hãng xe điện đánh giá cao sức hút thương mại và giá trị thương hiệu của thị trường pickleball.

Trước khi Tesla nhập cuộc, thị trường vợt pickleball đã là “sân chơi” của nhiều tên tuổi lớn trong ngành thể thao. Selkirk Sport, JOOLA, Paddletek, ONIX, Franklin Sports, Wilson, Adidas là những thương hiệu nổi bật, chiếm thị phần đáng kể tại Bắc Mỹ và đang mở rộng sang các thị trường khác.

Các hãng này liên tục tung ra những dòng vợt mới, từ phân khúc phổ thông đến cao cấp, với mức giá dao động từ vài chục USD đến vài trăm USD mỗi cây. Một số mẫu vợt cao cấp thậm chí được định vị như sản phẩm “hi-tech”, nhấn mạnh vào vật liệu, công nghệ lõi và thiết kế khí động học – yếu tố giúp biên lợi nhuận của ngành này trở nên hấp dẫn.

Nhìn chung, từ một môn thể thao giải trí, pickleball đã nhanh chóng tạo dựng một thị trường vợt trị giá hàng chục tỷ USD, lan rộng từ Mỹ sang châu Á và các thị trường mới nổi như Việt Nam. Sự tham gia của Tesla, bên cạnh các hãng thể thao truyền thống, cho thấy đây không còn là cuộc chơi nhỏ lẻ mà đã trở thành một “miếng bánh” béo bở thực sự.

Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng còn tiếp tục mở rộng và người chơi ngày càng sẵn sàng chi tiền cho các sản phẩm cao cấp, thị trường vợt pickleball nhiều khả năng sẽ tiếp tục thu hút thêm những “ông lớn” mới. Cuộc cạnh tranh vì thế không chỉ nằm trên sân đấu, mà còn diễn ra quyết liệt trên bản đồ kinh doanh toàn cầu.