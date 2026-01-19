Giá vàng đột ngột lập đỉnh chưa từng có ở Việt Nam sau một tuyên bố của Tổng thống Trump

Theo đó, mở cửa phiên giao dịch sáng nay (19/1), giá vàng trong nước tăng mạnh.

Tại thời điểm 10 giờ 20 phút sáng nay, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Doji và Công ty Phú Quý niêm yết từ 163 - 165 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Như vậy, giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp tăng 2,2 triệu đồng so với phiên trước. Đây cũng là mức giá cao nhất từ trước đến nay của giá vàng tại Việt Nam.

Cùng chiều tăng với vàng miếng, giá vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu giao dịch từ 161,5 - 164,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tức là tăng 1,7 triệu đồng/lượng so với phiên trước. Riêng Bảo Tín Mạnh Hải hiện đang giao dịch ở mức từ 162 – 165 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn của thương hiệu Phú Quý giao dịch từ 160 - 163 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Đồng vàng Bảo Tín Mạnh Hải hiện đang giao dịch ở mức từ 162 – 165 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm trên, giá vàng thế giới hiện đang giao dịch quanh ngưỡng 4.664 USD/ounce. Đây là mức giá tương đương khoảng 148,2 triệu đồng/lượng, khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank. Trước đó, ngay khi mở cửa phiên giao dịch, giá vàng thế giới đã tăng vọt gần 100 USD mỗi ounce lên 4.690 USD/ounce. Đây là mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Như vậy, giá vàng thế giới đang thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 16,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết thời điểm 10h sáng nay.

Ngoài vàng, giá bạc miếng, bạc thỏi ở trong nước cũng có xu hướng tăng mạnh. Cụ thể, bạc Phú Quý niêm yết ở mức giá 3,51 - 3,61 triệu đồng/lượng, tương đương 96,6 triệu đồng/kg, tăng 3,5 triệu đồng/kg so với đầu giờ sáng. Bạc Ancarat hiện đang niêm yết 95,6 triệu đồng/kg…

Theo các chuyên gia, so với vàng, giá bạc hiện có mức tăng cao hơn, lên tới 10,5 triệu đồng/kg, chỉ trong vòng 1 tuần. Kênh đầu tư bạc hiện cũng nổi lên hấp dẫn các nhà đầu tư, bởi vì biến động tăng lớn hơn vàng. Nhưng theo các chuyên gia, nhà đầu tư nên thận trọng vì khi giảm, giá bạc cũng giảm mạnh hơn so với vàng.

Vì sao giá vàng đột ngột tăng mạnh?

Giá vàng trong nước và thế giới đều đang tăng mạnh. Ảnh minh họa

Theo các chuyên gia, sở dĩ giá vàng và bạc đồng trên các thị trường châu Á đồng loạt tăng vọt lên mức cao nhất từ trước đến nay là sau khi kế hoạch liên quan đến Greenland của Tổng thống Mỹ Donald Trump làm dấy lên lo ngại về nguy cơ một cuộc chiến thương mại quy mô lớn giữa Mỹ và châu Âu.

Cụ thể, sự kiện Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế đối với 8 quốc gia châu Âu, bao gồm Pháp, Đức và Vương quốc Anh, vì các nước này phản đối kế hoạch liên quan đến Greenland của Nhà Trắng đã khiến thị trường kim loại quý rung chuyển. Theo tuyên bố của Tổng thống Trump, mức thuế mới 10% sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/2 và dự kiến tăng lên 25% vào tháng 6 tới. Động thái này ngay lập tức kích hoạt dòng vốn ồ ạt đổ vào các tài sản trú ẩn an toàn như vàng và bạc.

Theo ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, động lực tăng giá của vàng vẫn rõ ràng khi dòng tiền đứng ngoài đang dần quay lại thị trường. Các yếu tố nền tảng hỗ trợ vàng không thay đổi và xu hướng tăng vẫn phù hợp trong bối cảnh nhà đầu tư vẫn lo ngại về rủi ro địa chính trị, lạm phát dai dẳng. Đồng thời, vàng vẫn là kênh trú ẩn an toàn.

Ông Kyle Rodda, nhà phân tích tại Capital.com (Australia), cho rằng sự bất định mới trong thương mại đang làm suy yếu triển vọng tăng trưởng toàn cầu. Ông cũng lưu ý chính sách đối ngoại của Mỹ đang bào mòn niềm tin vào đồng USD và đây là một tổ hợp điều kiện hoàn hảo để giá vàng và bạc bứt phá.