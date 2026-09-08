Giữa sự phát triển mạnh mẽ của video ngắn, một bộ phận người sáng tạo trẻ vẫn lựa chọn đầu tư vào những sản phẩm dài, có cấu trúc và chiều sâu. Đây là hướng đi khó tạo hiệu ứng tức thời nhưng có thể giúp người làm nội dung xây dựng năng lực nghề nghiệp và duy trì mối liên hệ lâu dài với khán giả.

Video ngắn tạo độ phủ, nội dung dài xây dựng niềm tin

Sự phổ biến của TikTok, YouTube Shorts hay Facebook Reels đang làm thay đổi rõ rệt thói quen tiếp nhận thông tin. Chỉ trong vài phút, người dùng có thể lướt qua hàng chục video với chủ đề và cách thể hiện khác nhau. Đối với người trẻ, các nền tảng này mở ra cơ hội thử sức với công việc sáng tạo nội dung mà không cần đầu tư quá lớn vào thiết bị đắt tiền hay đội ngũ hỗ trợ. Một chiếc điện thoại, một ý tưởng phù hợp và khả năng nắm bắt xu hướng có thể giúp một video nhanh chóng tiếp cận đông đảo người xem.

Tuy nhiên, tốc độ lan truyền cũng đi kèm với áp lực duy trì sự chú ý. Một nội dung có thể được chia sẻ mạnh trong vài ngày rồi nhanh chóng bị thay thế bởi những xu hướng mới. Nếu chỉ chạy theo lượt xem tức thời, người sáng tạo dễ rơi vào vòng lặp liên tục sản xuất nhưng khó hình thành phong cách riêng.

Tuấn Kha - một người trẻ làm nội dung tại Bến Tre đang biến công việc sáng tạo nội dung dài thành con đường sự nghiệp vững chắc.

Đó cũng là vấn đề Phan Văn Tuấn Kha, một người trẻ làm nội dung tại Bến Tre, nhận thấy trong quá trình theo đuổi công việc này. Thay vì tập trung hoàn toàn vào những video ngắn, Kha dành phần lớn thời gian cho các sản phẩm dài, từ xây dựng chủ đề, viết kịch bản đến ghi hình và hậu kỳ.

"Video ngắn giúp người ta biết đến bạn trong vài giây, nhưng nội dung dài mới là thứ giữ chân khán giả ở lại qua nhiều năm. Khi làm nội dung dài, người sáng tạo có đủ không gian để bộc lộ chiều sâu tư duy, truyền tải trọn vẹn thông điệp và kết nối cảm xúc chân thật. Giữa một thị trường bội thực sự nhanh và gấp, những giá trị chuyên sâu của nội dung dài chính là điểm tựa để một creator khẳng định vị thế và phát triển sự nghiệp một cách điềm tĩnh, bền vững", Tuấn Kha phân tích.

Lựa chọn nội dung dài đồng nghĩa với việc chấp nhận tốc độ tăng trưởng chậm hơn vì phải dành nhiều thời gian nghiên cứu, xây dựng mạch kể và kiểm soát chất lượng. Đổi lại, quá trình này giúp họ rèn luyện những kỹ năng có thể sử dụng lâu dài như viết kịch bản, kể chuyện, quay dựng, phân tích khán giả và tổ chức sản xuất.

Giữa trào lưu video ngắn ăn xổi, Tuấn Kha FF chọn kiên trì sản xuất các nội dung dài chỉn chu để xây dựng thương hiệu cá nhân bền vững.

Lượt xem không phải thước đo duy nhất

Một trong những áp lực lớn nhất đối với người trẻ làm nội dung là tâm lý so sánh. Những con số về lượt xem, lượt theo dõi hay mức độ tương tác đều được hiển thị công khai, khiến nhiều người dễ xem đó là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá hiệu quả công việc.

Theo Tuấn Kha, một video đạt lượng xem cao chưa chắc đã giúp người sáng tạo xây dựng được cộng đồng khán giả ổn định. Ngược lại, một sản phẩm có tốc độ lan truyền vừa phải nhưng cung cấp thông tin hữu ích hoặc tạo được sự đồng cảm vẫn có thể mang lại giá trị lâu dài.

Vì vậy, ngoài lượt xem, người làm nội dung cần quan tâm đến những chỉ số khác như thời lượng theo dõi, tỷ lệ khán giả quay lại, chất lượng bình luận và mức độ ghi nhớ chủ đề. Đây là những yếu tố phản ánh rõ hơn mối liên hệ giữa người sáng tạo với cộng đồng của mình.

“Điều cần tránh là đánh đồng một lần được chú ý với khả năng phát triển bền vững. Một nội dung lan truyền có thể mang đến cơ hội, nhưng để giữ được khán giả, người làm vẫn phải có sản phẩm ổn định và một định hướng đủ rõ ràng”, Kha nói.

Thay vì chạy theo mọi xu hướng, người trẻ có thể lựa chọn một nhóm chủ đề phù hợp với kiến thức, trải nghiệm và khả năng của bản thân. Xu hướng vẫn có thể được sử dụng như một cách tiếp cận, nhưng cần được điều chỉnh để không làm mất đi bản sắc chung của kênh.

Tuấn Kha khẳng định sự kết nối cảm xúc và giá trị lâu dài từ nội dung dài mới là chìa khóa giữ chân khán giả ở lại qua nhiều năm.

Để duy trì tiến độ sản xuất, Tuấn Kha chia quá trình thực hiện thành từng công đoạn: tìm kiếm đề tài, nghiên cứu thông tin, xây dựng kịch bản, ghi hình, hậu kỳ và theo dõi phản hồi. Mỗi khâu đều có thời hạn cụ thể thay vì chờ cảm hứng.

“Làm việc tự do không có nghĩa là làm tùy hứng. Nếu thiếu kế hoạch, người sáng tạo rất dễ rơi vào tình trạng lúc làm quá nhiều, lúc lại không thể bắt đầu. Kỷ luật giúp mình duy trì chất lượng và tránh kiệt sức”, Kha cho biết.

Bắt đầu từ giá trị có thể mang lại

Sáng tạo nội dung đang trở thành một lựa chọn nghề nghiệp của nhiều bạn trẻ. Tuy nhiên, đây không phải con đường dễ dàng hay bảo đảm thành công nhanh chóng. Thuật toán có thể thay đổi, xu hướng liên tục dịch chuyển và sự chú ý của người xem ngày càng phân tán.

Trong bối cảnh đó, khả năng nghiên cứu, kể chuyện, kiểm chứng thông tin và hiểu khán giả sẽ quan trọng hơn việc phụ thuộc vào một công thức lan truyền nhất thời.

Theo Tuấn Kha, người mới bắt đầu không nhất thiết phải sở hữu thiết bị chuyên nghiệp hoặc đặt mục tiêu tạo ra những video có hàng triệu lượt xem. Điều cần xác định trước tiên là mình có thể mang lại thông tin, góc nhìn hoặc trải nghiệm gì cho người xem.

“Hãy bắt đầu từ chủ đề mình thực sự hiểu và có thể theo đuổi đủ lâu. Video ngắn có thể là cách thử nghiệm ý tưởng, còn nội dung dài giúp phát triển vấn đề một cách đầy đủ hơn. Dù lựa chọn định dạng nào, người làm cũng cần tôn trọng thời gian của khán giả”, Kha chia sẻ.

Giữa thị trường nội dung liên tục thay đổi, con đường phát triển bền vững của người trẻ có thể không nằm ở việc lựa chọn hoàn toàn video ngắn hay video dài. Quan trọng hơn là biết sử dụng từng định dạng đúng mục đích, xây dựng năng lực nghề nghiệp và tạo ra những sản phẩm có giá trị sau khi xu hướng đã đi qua.